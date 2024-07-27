宾利飞驰轿车——终极四门豪华旅行车——将通过该公司全新的 782 PS（771 bhp）超性能混合动力系统重生。

宾利新款欧陆 GT Speed近期推出的全新 V8 混合动力系统将使新款飞驰成为宾利 105 年历史上最强大、最具活力和最高效的四门轿车。新款飞驰将取代 2019 年推出的现款车型。

全新 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机与强劲而紧凑的电动机相结合，可提供 782 PS 和 1000 Nm (738 lb.ft) 的动力，超高性能混合动力系统代表着宾利的未来，它提供了惊人的灵活性，从令人难以置信的超级跑车性能到安静、轻松的电动豪华。当安装在新款飞驰上时，该动力系统将打造出终极宾利轿车——动力强劲、宁静安逸，并具有至少 45 英里无声电动行驶的额外优势。对于飞驰来说，二氧化碳排放量将低于 40 克/公里，总续航里程超过 500 英里——一款真正现代的豪华旅行车。

有关新款飞驰的更多详细信息将适时发布。

全新动力系统延续了宾利长期以来的传统，即为一流的内燃机添加技术以提高性能。20 世纪 20 年代的增压技术是 20 世纪 80 年代至今涡轮增压技术的先驱。宾利现在更进一步，通过“电增压”技术带来更高的性能，使用强大的混合动力系统打造宾利悠久历史上技术最先进、动力最强劲的动力系统。新系统比当前飞驰极速版的 W12 发动机多出近 150 PS，扭矩增加了 100 Nm。

由于 V8 发动机和电力的结合，宾利的工程师能够在整个转速范围内提供更高的功率和扭矩。这包括电动机的重要助力，以实现低速和中速的强劲加速，以及 V8 发动机在高速下的性能提升。排气音也投入了大量的开发，强调了跨平面质量——并且没有使用人工电子增强。