梅赛德斯-奔驰专用卡车公司和 Mörtlbauer Baumaschinen Vertriebs GmbH 联合展示了两辆原型车，作为“WaVe”开发项目的一部分，该项目旨在研究专用车辆的氢内燃机。Unimog 测试车和履带车在巴伐利亚州菲尔斯滕策尔的 Mörtlbauer 工厂内展示了其驾驶和工作性能。

此次演示是在德国联邦经济和气候行动部资助的项目结束时进行的，该项目由梅赛德斯奔驰专用卡车和 Mörtlbauer 与其他 16 个联盟合作伙伴共同开发了两款氢内燃机。

该驱动系统已在 Unimog 农机车上投入使用一年多，用于各种测试。自卸卡车履带式车辆于 2024 年春季投入使用，此后也在初始应用特定测试中证明了自己的实力。

经过特殊改装的 Unimog U 430 机具运输车将低装载机上的履带式车辆运送到 Mörtlbauer 公司场地，参加此次活动。在自己的履带上短暂行驶后，开发人员随后在移动加氢站演示了加氢过程。Unimog 还演示了使用 Schmidt 前置清扫器的机具操作。

对于专为此类工作而设计的车辆，挑战在于确保在行驶过程中可以通过动力输出装置操作相应的工具。这通常需要持续的高功率输出。以两辆原型车为例，WaVe 项目团队证明了氢内燃机特别适合此类应用。氢燃烧的推进概念确保在行驶和工作时低排放，同时确保发动机持续高输出。

Unimog 和履带式卡车配备了中型发动机，专家们专门为氢动力进行了改装。为此，他们使用了定制的活塞、兼容氢气的进气系统和优化的点火系统。Unimog 和履带式卡车发动机舱内的氢气燃烧会产生水，这些水会通过排气系统以热蒸汽的形式排出。

在 Unimog 上，四个经 TÜV 认证的 700 巴高压罐总共可容纳约 13 公斤气态氢。该发动机输出功率约为 290 马力/1000 牛米，在输出和扭矩方面可与 300 马力的柴油发动机相媲美。原型机配备了几种不同的附件，以便将实际使用情况直接纳入开发中。

履带式自卸车使用氢内燃机实现了类似的效果：发动机输出功率几乎相同，燃料箱可容纳 14.5 公斤氢气，压力为 700 巴。履带式自卸车的车厢容量为 16 立方米，可承载 30 公吨的有效载荷。凭借其推土铲和 360 度旋转车身，这款履带式自卸车可灵活用于运输松散的散装物料。

这辆搭载氢内燃机的测试车是作为公共资助的“WaVe”项目的一部分开发的。该项目由德国联邦经济和气候行动部资助，由来自工业和科学领域的 18 个合作伙伴共同实现，于 2021 年 7 月启动。经过一年的规划和准备，原型车的开发工作于 2022 年中期开始。WaVe 项目的目标是开发一种基于氢的工作机械驱动系统，从而取代传统的柴油发动机。结果表明，氢动力汽车和工作机械的使用方式与目前的柴油发动机非常相似，只需对传动系统组件进行微小的修改。