第四代保时捷卡宴将采用全电动设计。首批伪装原型车的严格测试计划已在顺利进行中。保时捷同时推进其强大的混合动力和内燃机车型的开发。到 2030 年及以后，这款成功的 SUV 将在全球范围内提供三种动力系统变体。

20 多年来，Cayenne 一直以其提供一系列品质的能力而著称，包括典型的保时捷驾驶性能、日常驾驶的卓越舒适度以及越野驾驶的强大能力。这款 SUV 的未来车型将无缝延续这一成功故事，保留该车所有熟悉的功能。

“Cayenne 一直都是其所在细分市场的跑车代表。到本世纪中叶，第四代 Cayenne 将作为一款电动 SUV 在该细分市场树立标准，”保时捷股份公司首席执行官布鲁姆表示。同时，在接下来的十年中，我们的客户仍将能够从各种强大而高效的内燃机和混合动力车型中进行选择。”第三代 Cayenne 将进一步升级，并将继续与第四代全电动车一起提供。

Blume 表示：“我们的产品战略能够让我们在 2030 年交付 80% 以上的全新电动汽车，具体取决于客户的需求和世界各地电动汽车的发展情况。”作为一款经过完全重新开发和设计的车型，第四代畅销 Cayenne 旨在大力支持保时捷电动汽车的发展。

这款全电动豪华 SUV 基于具有 800 伏架构的高级电动平台 (PPE) 的全面进一步开发。

“PPE 架构的灵活性使我们能够集成高压系统、动力传动系统和底盘领域的最新技术。我们将利用电气化的潜力，以多种方式将 Cayenne 提升到一个全新的水平——例如，在驾驶性能方面，”保时捷股份公司研发执行委员会成员 Michael Steiner 表示。

除了熟悉的保时捷驾驶特性外，开发目标还包括高容量和稳定的充电、高效率以及高水平的舒适性和日常可用性。

经过长时间的数字化开发和测试，以及在魏斯阿赫开发中心试验场上的首次试驾，首批全电动 Cayenne 的伪装原型车已经离开保时捷工厂。

“实际测试已经开始，这是开发过程中最重要的里程碑之一，”Cayenne 产品线副总裁 Michael Schätzle 说道。到发布之日，原型车将在全球极端气候和地形条件下完成数百万公里的测试。“通过这种方式，我们确保硬件、软件和所有汽车功能的耐用性和可靠性符合我们的高质量标准，”Schätzle 说道。