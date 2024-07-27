2024 ChinaJoy在上海新国际博览中心隆重开幕，TCL华星携多款行业先进的电竞显示器、笔记本、游戏电视及电竞手机屏幕产品震撼亮相，并开展了TCL华星技术发布、联想HVA职业电竞产品发布和AOC显示器新品发布等活动。三星、联想、TPV、TCL及vivo等头部客户也加入星次元战队，设置品牌联合展区，分享在电竞显示技术领域的最新突破和成功案例产品，展示TCL华星屏宇宙显示生态的丰沛战力。

此外，TCL华星与联想联合发布了联想HVA职业电竞战机，推出了共研共创的新品拯救者24.5″ FHD 280Hz电竞显示器 R25f-30。战机搭载了TCL华星HVA面板，刷新率最高可达280Hz，拥有1ms GTG的响应时间（0.5ms MPRT），能为电竞玩家带来超凡体验，并且还通过了Eyesafe 2.0认证原生低蓝光技术，长时间游戏也能保证眼部健康，堪称久战电竞玩家的福音。

当天下午，TCL华星还携手TPV发布了AOC显示器新品AOC 32″ UHD 240Hz 电竞显示器 U32G4ZMN。这款结合TCL华星HVA技术和AOC优势打造的联合新品，拥有MiniLED 1152分区背光可实现精确控光，画面对比强烈，层次感跃然屏上，毫秒级快速液晶搭配240Hz高刷新，实现毫秒级响应、疾速不留，让玩家驰骋战场更能抢占先机。除上述两款重磅产品，TCL华星展区还展出了14″ 2.8K 印刷OLED笔电屏、98″ 4K 165Hz 巨幕Gaming电视屏、27″ 4K HFS高对比无边框电竞屏、27″ 8K 120Hz IGZO HFS电竞屏等产品，凭借高刷新率和超高显示画质，为用户带来前所未有的视觉体验。