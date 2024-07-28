科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.07.22-2024.07.28）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管量子技术距离正式进入商业领域仍有一段不短的距离，现阶段，在科技发展相对新兴的东南亚市场，这个词语却也正在变得愈发不那么陌生。

如我们所见，本周，新加坡金融管理局宣布，将在FSTI 3.0计划下额外投入1亿新元，以支持金融机构发展量子和人工智能技术，推动金融服务领域的量子和人工智能相关创新和应用的发展。而在这一计划公布不久前，新加坡另曾表示，将在未来五年投资约3亿新元用于推动量子技术研究和人才培养。

据笔者不完全统计，在针对量子领域的投资上，新加坡已经对外公布的投资额已经达到近8亿新元。虽然这一数目在这个稍显神秘的领域面前相对有些“捉襟见肘”，但从中却也可以看到，在这项属于未来的技术面前，从打造自身的量子处理器再到在培育相关人才以及探索技术落地，新加坡显然有着、并正迎来更多的期望和寄托。

以科创领域为例，目前，在东南亚前十大的量子计算初创公司中，共有9家的总部位于新加坡（另有一家位于马来西亚），领域覆盖量子通信、量子计算、量子硬件等多个领域。这一现状不仅折射出新加坡在东南亚地区内相对领先的科研环境，在量子技术的布局层面，这里也正试图展示出其不俗的发展实力和潜力，以期全球量子版图中占据属于自身的一席之地。

展望未来，有报告预测，未来15至30年，量子计算有望在全球创造出4500亿至8500亿美元的价值——尽管这一天的到来注定会需要大量的资金与人才的投入，对新加坡来说，这一天也必定将会到来。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

Gogoro 将与 Cycle & Carriage (C&C) 合作进军新加坡：Gogoro 将与 Cycle & Carriage (C&C) 合作，于今年晚些时候在新加坡开始销售配备电池更换技术的电动两轮车。与此同时，C&C 宣布与 Shell Recharge 合作建立电池更换站。这些踏板车将于第四季度开始销售，而位于新加坡壳牌加油站的首批电池更换站（称为“GoStations”）将于下个月完工。在正式推出之前，Gogoro 和 C&C 于 3 月在新加坡与食品和杂货配送服务 foodpanda 进行了试点，以试用踏板车和电池更换平台。

比亚迪 BYD M6 在印度尼西亚上市：比亚迪在第 31 届印度尼西亚国际汽车展览会（GIIAS）上发布了纯电 MPV——BYD M6。这款车型不仅是比亚迪在印度尼西亚市场推出的首款 MPV 车型，也是印尼市场首款纯电动 MPV。同时，BYD DOLPHIN（国内命名为海豚）和 BYD ATTO 3（国内命名为元 PLUS）也迎来了全新配置选择。

曾获支付宝1500万美元投资，这家新加坡餐厅预订平台已被Grab收购：据外媒报道，总部位于新加坡的东南亚共享出行及食品配送服务巨头Grab已于近日以未公开数目的金额收购了当地餐厅预订平台Chope，继而扩充自身的服务范畴。

根据报道，本次收购将为Grab带来正餐预定方面的餐厅预订服务。而作为背景，当下，Grab正于新加坡、印尼、泰国等市场抵御来自GoTo和Line Man Wongnai等对手的竞争——作为体现，后续的餐厅预订服务将有助于提升与这些对手之间的服务差异化水平，并为Grab平台上的商家带来更多线上至线下的机遇。

比亚迪在泰国开设电动汽车工厂，新能源汽车产量突破 800 万辆：比亚迪在泰国罗勇府庆祝其泰国工厂的开业和第 800 万辆新能源汽车下线，这是该公司全球扩张的两大里程碑。比亚迪泰国工厂仅用16个月就建成，年产能为15万辆。该工厂涵盖冲压、涂装、焊接、总装和汽车零部件生产等工序。预计将创造1万个就业岗位。比亚迪海豚车型作为第800万辆新能源汽车下线，标志着历史性时刻。

新加坡将投入1亿新元，推动金融领域AI及量子技术发展：MAS在一份声明中指出，量子技术是一个快速发展的领域，具有改变金融业和整体经济的巨大潜力。因此，MAS将基于FSTI 3.0计划建立量子路线，通过技术中心补助、技术创新补助以及安全补助的形式，促进金融机构发展量子技术。

投融资

健康科技公司Dr Clear Aligners获得800万美元融资：DCA成立于2020年，主要对患者提供其隐形正畸牙套，帮助其治疗牙齿方面的问题。此外，该公司也对外提供牙齿美白、矫正、假牙配治等方面的牙科治疗服务。在市场表现方面，据悉，DCA的业务现已遍布全球7个国家和地区，拥有超1000家合作诊所和11家获得完全许可的牙科诊所。