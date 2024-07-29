据 The Telegraph 报道，一份新报告显示苹果已与英国广播公司受众研究委员会（BARB）举行会议，讨论 Apple TV+ 中的广告跟踪与数据收集选项，这暗示苹果很有可能为相关服务计划推出“广告版会员（带有广告的会员）”。

英国广播公司受众研究委员会是一家大型媒体评级机构，该机构主要跟踪各大流媒体平台收视率 / 日活等数据，涉及 Netflix、迪士尼、亚马逊等公司，而相关报告表明苹果正与该委员会合作讨论 Apple TV+ 广告计划。

据早前消息，自 2019 年上线以来，Apple TV + 已经投入超过 200 亿美元用于原创节目制作，但收效甚微，如今苹果正在缩减其在影视内容领域的支出。

尽管苹果不惜重金打造了一批明星云集、制作精良的剧集和电影，并收获了众多奖项和好评，但平台的市场份额却始终低迷。据统计，Apple TV + 在美国的电视收视率仅为 0.2%，远低于 Netflix 的 8%，甚至有数据显示 Netflix 一天的播放量就超过了 Apple TV + 一个月的总播放量。

Apple TV + 价格已经上涨了几次，2019 年该订阅服务价格为 4.99 美元 / 月，2022 年底增加到 6.99 美元 / 月，2023 年底增加到 9.99 美元 / 月。如果苹果最终推出带有广告的 Apple TV+，该服务定价可能为 4.99 美元 / 月。

带有广告的流媒体订阅服务近年来已成为一种流行趋势，Netflix 和 Disney + 都在 2022 年推出“广告版会员”。亚马逊 Prime Video 最近为会员体系引入了广告，要求 Prime 会员每月额外支付 2.99 美元获得无广告服务。