宝马 i4 是 宝马在美国最畅销的全电动车型，已针对 2025 车型年进行了小幅更新。

尽管电池和动力系统方面没有重大变化，但最新款宝马 i4的续航里程将比上一代车型更长。i4 的某些配置现在可行驶 318 英里。

据制造商称，配备标准 18 英寸车轮的 i4 eDrive40 的 EPA 续航里程将高达 318 英里，比之前增加了 17 英里或 5.6%。这是该车型的新纪录。配备可选的 19 英寸车轮后，续航里程比 2024 款 i4 增加了 12 英里或 4.2%，从 283 英里增加到 295 英里。

然而，当我们看看全轮驱动的 i4 xDrive40 时，续航里程减少了几个百分点。2025 款车型的续航里程估计为 287 英里，比之前的 307 英里减少了 20 英里或 6.5%。19 英寸车轮的下降幅度较小：从 279 英里降至 268 英里，减少了 11 英里或 3.9%，但仍然令人惊讶。

顶级车型的续航里程也进行了小幅调整。基础款 i4 M50 xDrive 续航里程为 267 英里，比之前少了 2 英里。配备 20 英寸车轮和高性能轮胎的车型没有变化，续航里程降至 227 英里。