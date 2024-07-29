黑芝麻智能参与了北京、天津、河北三省市联合开通的自动驾驶干线物流货运场景，自动驾驶货运车辆在京津唐高速公路实现全线贯通。其中，马驹桥收费站天津方向合流区由黑芝麻智能交付全息匝道方案，首次实现开放道路条件下的自动驾驶车辆采信路侧感知数据做合流变道决策，标志着黑芝麻智能正式加入智能网联汽车”车路云一体化”应用建设。

经过5年的努力，黑芝麻智能携手车、路两端生态合作伙伴，目前已形成了围绕华山A1000芯片打造的智驾域控制器+车端感知算法、边缘计算单元+路侧感知算法、车路融合感知算法三大产品系列，形成车—路全栈能力，成为国内少数可同时交付车、路双端感知和车路协同解决方案的供应商之一，切实践行”车路云一体化”建设目标。

黑芝麻智能华山A1000芯片是本土首个符合所有车规认证，且目前唯一能量产的单芯片支持行泊一体域控制器的芯片平台，还是国内目前最成熟、量产车企最多的自动驾驶芯片。该芯片单颗算力达58 TOPS (INT8) ，拥有丰富的传感器接口，完美支持L2+/L3级别自动驾驶解决方案，同时集成CPU、ISP、DSP、NPU等多个功能模块，以满足多种计算功能需求。

搭载华山A1000芯片的边缘计算软硬一体机支持最高12路摄像机+8路毫米波雷达进行并行解析，输出包括目标检测、轨迹跟踪、交通参数检测、交通事件检测四大类63项指标200+项参数，算力占用率＜50%，保证稳定运行的前提下，适当的算力冗余也为未来包括智能信控、大模型等新边缘计算应用预留空间。

基于上述产品能力，黑芝麻智能配合系统集成商可交付摄像机+激光雷达、摄像机+毫米波雷达、摄像机，高中低三套感知解决方案，覆盖全息路网、全息路口、全息高速三大场景。