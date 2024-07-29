动点出海获悉，总部位于新加坡的数字健康保险初创公司日前宣布，已在其Pre-A轮融资中筹集到了650万美元资金。

据了解，这笔融资由Gentree Fund、BEENEXT、Y Combinator、The Graduate Syndicate、Amasia、Oak Drive Ventures以及部分天使投资人提供。根据声明，本次资金将用于Hive Health的团队建设和技术提升。

Hive Health成立于2021年，，是一家全栈式数字医疗保险公司，旨在为中小企业和初创企业提供HMO健康计划（HMO是一种管理式医疗模式，主要通过与特定的医生、‌医院和诊所协商，‌为本地区的自愿参保者提供成套的综合医疗服务）。

值得一提的是，作为Hive Health的特点之一，该公司主要面向菲律宾地区的企业提供服务。同时，据介绍，该公司也是菲律宾首家收购HMO保险公司的企业（被收购者为HPPI），而Hive Health也以此在当地获得了完整的保险牌照并继承了HPPI在当地经营37年的供应商网络。

作为Hive Health的成立背景，该公司指出，在菲律宾的1.1亿人口中，只有不到10%的群体能够获得PhilHealth（类似于国家普惠险）以外的全面医疗保险，并且有超50%的医疗费用仍需患者自费处理，使得每年有超150万菲律宾人因健康问题而陷入贫困。因此，Hive Health希望通过自身平台缓解这一难题——据悉，Hive Health的标准HMO计划费用为每位员工每年 7千至4万比索（约合867至4956元人民币）。

在市场表现方面，据悉，Hive Health目前拥有近1700家诊所以及超6万名医生，涵盖门诊、住院、急诊和牙科护理等科室。此外，据透露，自21年问世以来，Hive Health现已为数百家中小型企业提供了HMO健康计划服务，且营收也在过去一年增长了8倍。