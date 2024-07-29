雷鸟创新展示了全球首款消费级真 AR 眼镜雷鸟 X2，在同期举办的 CDEC 高峰论坛上，雷鸟创新创始人兼 CEO 李宏伟发表了《下一个 iPhone 时刻，由 AI+AR 创造》的演讲，集中展示了雷鸟创新在 AI+AR 领域的前沿技术和最新成果。李宏伟表示，AI 是这个时代最好的 Killer APP/OS，而 AR 眼镜是 AI 的最佳载体，让 AI 与现实有更高效和精准的融合。AI+AR 眼镜的融合，将带来虚拟与现实世界的深度融合，催生全新的场景升级，实现整个世界的数字化。

在空间计算时代，数字世界与现实世界的融合将是最重要的趋势。AR眼镜支持全天候多模态信息输入，为 AI 提供了多感官识别和信息增强，实现“看你所看，听你所听”；同时，眼镜还带来不中断的任务流，将虚拟世界与现实进行无缝融合，做到“在你眼前，在你耳边”。未来，AI 处理与AR 交互的协同应用将渗透到生活的全场景，并加速 AR眼镜成为人类的“外脑”，带来真正的增强现实世界。当前，AI 和 AR 都已经进入了爆发的前夜，AR 眼镜将在未来 2-3 年迎来“iPhone 时刻”。

当前，雷鸟创新已经搭建了完整的消费级 AI+AR 生态架构，包含了专为 AI+AR 眼镜搭建的操作系统 RayNeo AI OS、支持不同类型的大模型调用的 AI 中台，同时，雷鸟创新还为开发者提供了低代码开发平台 AI Studio、以及 AI+AR 应用共创社区 AI Store。

为了让 AI和AR 更好的融合，2023 年 5 月，雷鸟创新与高通技术公司达成战略合作，双方将基于骁龙XR处理器开发一系列先进 AR 功能，不断拓展智能应用场景，为全球消费者打造开放丰富的 AR 生态。

本次 ChinaJoy 期间，雷鸟创新联合高通，展示了全球首款消费级真 AR 眼镜雷鸟 X2，集中展现了 AI+AR 领域的最新成果，吸引了众多参展观众和行业媒体驻足体验。雷鸟 X2 是业内首款量产的双目全彩MicroLED光波导AR眼镜，产品不仅率先打破了MicroLED全彩和量产两大难题，更是创下多项行业第一的记录，被誉为“消费级AR里程碑产品”。

值得一提的是，雷鸟 X2 搭载高通骁龙 XR 2 芯片、雷鸟自研大模型智能助手 RayNeo AI，RayNeo AI 不仅可以完成普通语音助手支持的语音交互等功能，还全局接入了 AI 大模型，是一个拥有系统级调度能力的AI语音助手。基于 RayNeo AI，雷鸟X2 可以实现自然对话搜索和控制、视觉搜索、AI 翻译、头脑风暴等项 AI 功能。