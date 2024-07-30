苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS 18.1 和 iPadOS 18.1 开发者预览版 Beta 更新。该版本最重要的更新就是带来了“苹果牌 AI”——Apple Intelligence 的预览。这也意味着，Apple Intelligence 将可供使用 iOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的用户使用。

目前只有支持 Apple Intelligence 的设备才会获得该 Beta 版推送。配备 M1 芯片或更高版本的 Mac 和 iPad，或者 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 才能收到本次版本更新。

该版本出现了用户等待已久的通话录音功能。该功能被描述为“只需在 Notes 或 Phone 应用中点击‘录音’即可捕获录音和文字记录。Apple Intelligence 会生成录音信息摘要，以便用户一目了然地了解最重要的信息。”

电话通话转录支持英语（美国、英国、澳大利亚、加拿大、印度、爱尔兰、新西兰、新加坡）、西班牙语（美国、墨西哥、西班牙）、法语（法国）、德语（德国）、日语（日本）、普通话（中国大陆、台湾地区）、粤语（中国大陆、香港地区）和葡萄牙语（巴西）。

用户可以在拨打电话后点击左上角的录音按钮。为了保证用户知情，通话中的每个人都会通过声音消息收到通话录音通知。

通话结束后，音频将被录制并保存到 Notes 应用中。用户可以在 Notes 中收听通话录音、查看完整的文字记录并从文字记录中获取摘要等。