苹果在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统 Apple Intelligence 的两个人工智能模型是在 Google 设计的云端芯片上进行预训练的。

这篇名为《Apple Intelligence 基础语言模型（Apple Intelligence Foundation Language Models）》的论文详细介绍了该模型的构建过程和数据来源。论文中的一段描述暗示，苹果可能在初期阶段使用了 Google 的硬件。论文提到，苹果的基础模型（AFM）及其背后的服务器技术最初是在“v4 和 v5p 云端 TPU 集群”上构建的，使用的软件是苹果自研。

虽然有报道猜测苹果是租用了 Google 的云端集群，但论文中并未明确提及 Google 或英伟达。更有可能的情况是，苹果直接购买了 Google 的硬件，并将其部署在自有数据中心。

值得注意的是，尽管初期训练使用了 Google 硬件，但这并不影响苹果的长远规划。据悉，苹果已在数据中心部署基于自研 Apple Silicon 芯片的硬件来处理 Apple Intelligence 的查询。此外，苹果还启动了代号为“Project ACDC”的项目，旨在优化数据中心内的 AI 应用。

为了在 AI 领域赶超微软和 Meta 等巨头，苹果计划在未来两年内投入超过 50 亿美元用于 AI 服务器的升级，并购买数万台 AI 服务器。同时，苹果还收购了两家加拿大和法国的公司，这两家公司专注于压缩 AI 查询所需的数据。