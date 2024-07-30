Lucid 在电动汽车技术领域的领先地位毋庸置疑。这家初创公司的Air 轿车充满电后可行驶超过 500 英里，比美国市场上销售的任何其他电动汽车都要远。这款车效率极高，设计也非常出色。但到目前为止，该公司遇到的一个问题就是赚钱。

Lucid 希望一些正在研发的新产品能改变这一现状。全尺寸 SUV Gravity将于今年晚些时候投入生产，这将为 Lucid 带来大量新客户。之后，该公司计划推出一款价格更低、尺寸更小的汽车，正如首席执行官兼首席技术官 Peter Rawlinson 所说，这款汽车将帮助该公司实现“逃逸速度”。

电动汽车业务的成功取决于规模。如果你能卖出大量汽车，你就能降低成本并增加收入，从而开始盈利。Air是一款非凡的产品，但Lucid 去年只卖出了 6,001 辆。昂贵的大型轿车吸引力有限，无法满足 Lucid 所需的增长需求。

坦率地说，Lucid 尚未透露其下一步计划的全部信息。但我们已经知道了一些事情。Lucid 的中型车将采用跨界 SUV 的形式。从该车型的隐秘照片中可以清楚地看出这一点。这是一个明智的举措，因为美国人对跨界车的兴趣已经疯狂起来。

然而，中型平台不会只适用于一款孤独的跨界车。相反，它将支持至少三种不同的车型。