动点出海综合外媒报道获悉，马来西亚法律和机构改革部长Azalina Othman Said日前表示，为了加强网络安全并打击网络犯罪行为，一项包含“关闭开关（kill switch）”程序和执行规定的新立法将于今年10月提交该国议会。

目前，Azalina并未对外透露这项提案将会涉及到哪些具体情况和执行前提。不过，她指出，该立法将要求社交媒体服务提供商和互联网通讯服务提供商在打击网络诈骗、网络欺凌、传播儿童性虐待材料、性勒索等网络犯罪方面，发挥作用并承担相应责任。

同时，Azalina也讲到，马来西亚政府现也正在审查该国的《刑法典》修订建议，以对网络欺凌罪行进行分类和定义，并建议对《刑事诉讼法典》进行相应的修改，以确保有关网络欺凌罪行的条款能够得到有效执行。

此外，据了解，马来西亚理科大学也将与BHEUU（马来西亚法律事务部）及该国通讯部通过MCMC（马来西亚通信和多媒体委员会）合作，通过公众意见调查的形式开展一项关于网络安全的社会研究，从而收集包括公众在内的各方对网络安全相关问题的意见和看法。

值得一提的是，在此提议之前（上周），MCMC曾表示，为了确保用户的安全网络环境并打击网络犯罪行为，将对马来西亚的注册用户超800万的“社交媒体服务”和“互联网消息服务”提供商实施新的许可要求——符合这一规模的提供商需从MCMC处申请相应许可。该许可将于今年8月1日起生效，而申请方可享有5个月的宽限期来申请许可。MCMC称，计划从25年1月1日起执行这一新的许可要求。

据悉，基于这一声明，包括Meta（Facebook、Instagram、WhatsApp）、谷歌（YouTube、Google Chat）、TikTok、Telegram和X在内的众多社交媒体平台均需要在下月1号起对此提出申请。

作为这些举措的背景，有数据指出，现阶段，马来西亚的网络有害内容正在不断增多。20年至23年期间，MCMC收到了超3400起仇恨言论投诉，且网络诈骗行为也为该国带来了近32亿林吉特（约合50亿人民币）的损失。

另一方面，把目光转移到整个东南亚地区，随着网络犯罪行为的日益提升，21年期间，东南亚组织在维护网络安全（包含服务、软件和设备）方面的支出达到了32亿美元。并且到26年，该数字预计将以13.6%的年复合年增长率增长至61亿美元规模。