动点出海获悉，近日，全球领先的机器人企业–PIX Moving和TIS株式会社对外宣布，双方在日本成立合资公司Pixel Intelligence Co., Ltd。同时，根据声明， PIX Moving的第一家海外机器人工厂也将落地日本神奈川县。

据了解，TIS株式会社是一家日本大型IT系统集成商、上市公司。此前，PIX Moving的A1轮融资曾由TIS独家战略投资。

声明指出，Pixel Intelligence Co., Ltd 公司的机器人工厂将全面推动Robo-Bus、Robo-Shop、Robo-Go等机器人产品量产，实现在日本本土生产、本土交付，同时持续推进国际化市场布局。

作为本次动向的背景之一，当下，日本已将自动驾驶作为重要的发展战略。早在2013年，自日本提出《世界领先ITS（智能交通）国家创造宣言》起，日本就将自动驾驶视为对社会、经济、产业竞争力有着重大影响的重点发展领域之一，并提出了日本自动驾驶汽车商用化时间表和2014-2030年技术发展路线图。日本依据自动驾驶路线规划，密集出台多项法律法规，为L3-L4级别的自动驾驶应用按下“快进键”。

至23年4月1日，日本正式实施《道路交通法》修正案，开始解禁在路线和车速等特定条件下不需要驾驶员的L4级自动驾驶。该修正法案中，主要适用对象就包括自动驾驶公交车，允许在老龄化程度较高、人口稀少的区域，将L4级自动驾驶系统应用于公共交通的特定路线。而根据日媒此前报道指出，日本正计划在全境推广L4级自动驾驶。于此，PIX Moving机器人工厂落地日本也有望迎来一段新的机遇。

回到PIX Moving本身。据PIX Moving介绍，从2020年产品商业化开始，PIX Moving 滑板底盘、自动驾驶开发套件PIXKIT等产品就不断获得来自全球客户的订单，已经交付到全球27个国家和地区。同时，在去年，PIX Moving无人驾驶小巴（Robo-Bus）也以其出色的产品性能，获得了来自日本、美国、印度等全球多个国家客户订单。

作为PIX Moving移动空间的无人接驳版本，Robo-Bus可为用户提供3-5公里短距离的城市出行服务，目前有自动驾驶和线控两个版本。

据悉，Robo-Bus自动驾驶版本主要服务于景区、高校、机场、智慧园区、智慧城市、智能网联示范区等场景客户； 线控版本完全开源，主要为自动驾驶软件开发企业、高校、科研机构、企业创新研发中心等提供服务。

值得一提的是，早在6年前，PIX Moving就于硅谷开启了机器人3D打印之旅，并因在研发领域的卓越贡献受到全球最大的工业软件巨头 Autodesk 的邀请，入驻了硅谷技术中心。在旧金山、波士顿和多伦多的三个数字制造工厂中， PIX Moving早期成员与 Autodesk 及其社区成员一起，以AI算法设计、金属3D打印的方式，制造无人驾驶汽车。

而除了3D打印，PIX Moving 还自主研发了RTM™（实时成型）——一种无模具的成形技术，通过数台六轴工业机器人+多种工具头，依据算法生成的数字化工艺文件相互协作，可在对金属板材进行任意成形的同时，不需要依赖专用的模具或夹具。

PIX Moving表示，其金属3D打印、RTM™等工艺可以大幅度缩短生产工序、减少对供应链的依赖、降低设备投入成本。因此，PIX Moving可以实现全球分布式制造，让生产基地靠近市场需求所在地，从而减少全球物流运输中的能源和成本浪费，实现本地产、本地销。

PIX Moving强调，在当前全球化的格局下，对于破除贸易壁垒，分布式制造显得尤为重要。此次首个外海工厂落地日本将成为PIX Moving全球化的里程碑事件，PIX Moving商业化发展也将随之走上快速发展通道。