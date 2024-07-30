中国远洋海运集团已与涉足绿色技术、矿产和能源领域的澳大利亚公司Fortescue达成交易。

中远集团周一表示，已与珀斯亿万富翁安德鲁·福雷斯特 (Andrew Forrest ) 经营的 Fortescue 签署了一项初步协议，共同打造绿色燃料供应链，旨在减少航运业的污染。

谅解备忘录包括探讨建造和部署中远集团所有或双方共同拥有的绿色氨燃料船舶，用于运输铁矿石和其他矿物，以减少中澳铁矿石绿色航运走廊的碳排放。

总部位于上海的中远海运集团在其微信公众号上发表声明称：“我们致力于加强与全球合作伙伴的合作，积极推动航运业全生命周期的绿色可持续发展。”

综合绿色技术、能源和金属公司 Fortescue 在声明中表示：“此次合作标志着航运业脱碳又迈出了一大步……这些解决方案对于我们到 2040 年实现范围 3 净零排放目标至关重要。”

福蒂斯丘公司被誉为全球第四大铁矿石供应商。

首席执行官迪诺·奥特朗托 (Dino Otranto) 7 月 25 日表示，Fortescue 的高管最近几周一直在中国与潜在合作伙伴洽谈联合项目。

据路透社 3 月份报道，Fortescue 在新加坡港进行了世界上首次使用氨作为船用燃料的试验。