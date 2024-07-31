据 The Information 报道，Meta 已经关闭了此前备受瞩目的明星 AI 聊天机器人功能。这些聊天机器人允许用户与模仿明星性格的 AI 进行对话，是去年九月 Meta Connect 大会上的重要亮点之一。

Meta 周一推出了 AI Studio，该工具允许美国创作者打造自己的 AI 聊天机器人。从 Meta 官方声明来看，公司似乎更倾向于这种用户自主创作的方式，而非之前精心打造的明星机器人。

Meta 发言人 Liz Sweeney 表示，用户将无法再与以明星为原型的 AI 角色互动。公司从开发这些机器人和 Meta AI 的过程中学到了很多，了解到人们如何利用 AI 进行连接和创造。AI Studio 则是这一方向的演变，为所有人，包括个人、创作者和明星，提供了创造自己的 AI 的空间。

最初，Meta 推出了包括 Charli D’Amelio、Dwyane Wade、Paris Hilton 等明星的 AI 聊天机器人，并计划增加更多，如 Bear Grylls、Chloe Kim 和 Josh Richards 等。但据报道，Meta 并未实现这一计划。此前有消息称，Meta 曾向部分明星支付了数百万美元用于获取肖像权。

尽管明星 AI 聊天机器人可能未达到 Meta 的预期，但该公司对 AI 聊天机器人的前景仍然充满信心。CEO 扎克伯格曾多次表达对聊天机器人的看好，Meta AI 助手也已整合进 Facebook、Instagram、Messenger 和 WhatsApp 等平台。