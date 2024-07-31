在经历了近一年的预览测试之后，微软此前正式在苹果 iOS、Google Android 平台推出了 Microsoft Designer 应用，让 iPhone 和 Android 手机用户体验 AI 修图等功能。

Designer 在发布之初就引起了广泛关注。它将 AI 技术深度融入设计流程，为设计师和非专业用户提供了一种全新的创作方式。那么，这款工具的实际体验如何呢？本文以 iOS 平台的免费账户版 Designer 为例，为大家简单介绍它的各项功能以及使用感受。

用户界面

Designer App 的主页面非常简洁，主菜单包括“首页”与“我的专案”，其中后者包含了用户的所有历史创作记录；而首页主要分为使用 AI 进行创作的快捷栏目，包含图片、贴图、壁纸、邀请函、虚拟人偶、艺术字等。此外还可以对照片进行背景模糊与移除操作，以及进行完全自定义创作。

以免费版为例，App 右上角会显示每日可免费创作的次数（金币旁的数字）。若想获得更多次数与高级功能，需要订阅 Copilot Pro，权益包括在繁忙时段优先存取 GPT-4 / Turbo 的各种能力等。

使用体验

笔者用 Designer 创作了一些图像、贴图、虚拟人偶，同时对一张照片进行了背景移除操作。具体示例往下看：

总体评价

微软 Designer 是一款非常有潜力的设计工具，其在易用性方面具备非常大的优势，多平台协作特性则是让这款 AI 工具使用起来更方便——在办公室设计未完成，可以接着在咖啡馆掏出手机利用碎片时间修修图。但另一方面，就目前来说 AI 生图工具的可靠性（质量、版权考量等因素）有待提高，尤其需要注意商业用途中的侵权风险。

优点

操作便捷易上手；

多平台协作。

缺点