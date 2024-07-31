OpenAI 宣布即日起向部分 ChatGPT Plus 用户开放 GPT-4o 的语音模式，并将于今年秋季逐步推广至所有 ChatGPT Plus 订阅用户。

今年 5 月，OpenAI 首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）在演讲中提到：

在 GPT-4o 中，我们训练了跨文本、视觉和音频的端到端全新统一模型，这意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。 由于 GPT-4o 是我们第一个结合所有这些模式的模型，因此我们在探索该模型的功能及其局限性方面仍处于起步阶段。

OpenAI 原计划今年 6 月底邀请一小部分 ChatGPT Plus 用户测试 GPT-4o 语音模式，但官方在 6 月宣布推迟，表示需要更多时间打磨该模型，提高该模型检测和拒绝某些内容的能力。

根据此前曝光的信息，GPT-3.5 模型的平均语音反馈延迟为 2.8 秒，而 GPT-4 模型的延迟为 5.4 秒，因此在语音交流方面不太优秀，而即将推出的 GPT-4o 可以极大地缩短延迟时间，近乎无缝对话。

GPT-4o 语音模式具有快速反应、声音堪比真人等特征，OpenAI 更称 GPT-4o 语音模式可以感知语音中的情感语调，包括悲伤、兴奋或歌唱。

OpenAI 发言人林赛·麦卡勒姆（Lindsay McCallum）表示：“ChatGPT 不能假冒他人的声音，包括个人和公众人物的声音，并且会阻止与预设声音不同的输出。”