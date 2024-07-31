“小鹏汽车AI智驾技术发布会”在广州成功举行，小鹏汽车将向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本。车主更新之后，XNGP将从“全国都能开”正式升级为“全国都好用”，实现“不限城市、不限路线、不限路况的”全国全量开放。

智驾未来：重新定义“全国都好用”标准

不限城市——指的是XNGP覆盖范围扩大至全国所有城市，真正摆脱高精地图束缚，将高阶智驾引入端到端大模型时代，将智能驾驶的触角延伸至全国每一个角落，超过2595个城市的实车测试，756万公里的累计里程，是它对安全承诺的坚实基石。

不限路线——指的是XNGP可应用于国内所有公开道路，“能导航的地方，就能AI智驾”。无论是繁华都市的霓虹灯下，还是偏远小镇的宁静小道，只要导航能达，AI智驾便能驰骋。未来，ETC收费站、停车场闸机、园区内部道路，都将成为它征服的领地，实现真正的“门到门”体验。

不限路况——指的是XNGP可适应包括掉头、环岛及狭窄小路等在内的复杂路况，成为首个复杂路况全覆盖的AI智驾。它不再是机械地执行预设规则，而是学会了“边看边开”，实时应对各种挑战。无论是狭窄小路，还是繁忙的十字路口，XNGP都能游刃有余，成为复杂路况中的全能王者。

智驾进化：端到端大模型的奇迹

在AI时代，小鹏汽车敏锐捕捉最新科技趋势，率先拥抱AI。通过神经网络XNet、规控大模型XPlanner、大语言模型XBrain这三大法宝的联合，让小鹏汽车成为全球唯二实现端到端大模型量产落地的车企。同时小鹏汽车还通过OTA进行更新，迭代更新速度达到了“每2天一次版本迭代，每2周一次体验升级”。

用户体验：484项功能升级的盛宴

AI天玑系统XOS 5.2.0版本的发布，如同为小鹏汽车注入了新的灵魂。484项功能升级，覆盖了智能驾驶、生态互联与智能座舱的每一个角落。从“摄像头感知离车泊入”到“100m循迹倒车”，从远程语音控车到百变NFC触碰控车，每一项功能都是对用户需求的精准捕捉与极致满足。

国际化战略：小鹏汽车的全球征程

在国际化2.0战略的引领下，小鹏汽车已在全球范围内展开了壮阔的征程。30个国家和地区的布局，北欧、中东等发达国家市场的销量领先，都是它实力的见证。与大众汽车集团的深度合作，更是为未来的发展奠定了坚实的基础。