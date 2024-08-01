一份报告披露，苹果公司避开了行业领导者 Nvidia，转而选择谷歌设计的芯片。

苹果不会采用 Nvidia 的 GPU 作为其人工智能软件基础设施，而是使用谷歌芯片作为即将推出的人工智能相关功能和工具的基石。

苹果选择使用谷歌的云基础设施这一事实颇具趣味，因为 Nvidia 已经占领了这个市场，使谷歌、亚马逊和其他云计算公司占据了 80% 的整体份额。因此，苹果使用替代来源以最大限度地减少对硬件的依赖似乎是一个明智的战略举措。

苹果从未透露过它正在以任何方式避免使用 Nvidia 芯片。然而，一份研究论文中详细介绍了该公司 AI 工具和功能所依赖的硬件和软件基础设施的声明却让人大吃一惊。这份描述明显没有提到 Nvidia 芯片。当被问及此事时，苹果选择不予回应，让行业分析师做出有根据的猜测。

根据该论文，苹果的 AI 模型训练过程利用了谷歌的两种不同种类的张量处理单元 (TPU)，这些单元被组织在庞大的芯片集群中。当科技巨头谷歌准备构建其新的 AI 模型时，该模型旨在在 iPhone 和该公司提供的其他产品上运行，它开始部署不少于 2,048 个先进的 TPUv5p 芯片。开发该模型的服务器端更重要的部分涉及不少于 8,192 个 TPUv4 处理器。

谷歌决定使用 TPU，这与 Nvidia 专注于 GPU 形成了鲜明对比，后者现在几乎与机器学习开发同义。谷歌的选择更加有趣，因为谷歌的 TPU 不仅在设计上不同，而且在访问方式上也不同。与 Nvidia 的产品不同（这些产品可以独立于其他供应商使用），谷歌只通过谷歌云平台租赁 TPU，迫使客户在谷歌云的帮助下开发软件以利用它们。

苹果在开始向测试版用户推出Apple Intelligence 功能时透露了这一信息。目前，其开发者测试版程序（为应用程序创建者提供未来软件版本的早期预览）集成了各种 AI 功能。首先，其写作工具的使用现在得到了增强。用户可能会发现 Siri 的改进版本，它现在可以理解文本和语音。由于电子邮件摘要功能，AI 替代方案也可用于邮件和智能回复。作为额外奖励，测试版测试人员现在可以在 AI 的帮助下转录他们的口述内容。

根据实际使用情况和反馈，苹果将能够改进其 AI 功能（例如 ChatGPT 集成），并扩展 Siri 的功能以与第三方应用程序交互。通过让用户熟悉 AI 并提供反馈，这一策略将使公司能够在秋季进行最佳的全面发布。

尽管路透社在 6 月份报道了苹果使用 TPU 芯片的消息，但如果没有周一的详细研究，该公司使用谷歌硬件的全部范围仍将无人知晓。此外，值得注意的是，苹果工程师声称有潜力利用谷歌芯片开发出更大、更复杂的模型——这表明目前的实施只是苹果人工智能项目的开始。