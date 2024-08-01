在实现交通脱碳的道路上，戴姆勒卡车正在进入燃料电池卡车的下一个开发阶段。经过测试跑道和公共道路上的严格测试阶段后，梅赛德斯-奔驰 GenH2卡车现已进入高级开发阶段，将部署在首批客户车队中。

在位于莱茵河畔沃尔特的戴姆勒卡车测试和开发中心，戴姆勒卡车董事会主席马丁·道姆在德国汽车工业协会 (VDA) 主席希尔德加德·穆勒 (Hildegard Müller) 的见证下，与空气产品公司、亚马逊、Holcim、INEOS 和 Wiedmann & Winz 一起庆祝了五辆梅赛德斯 – 奔驰 GenH2 Truck 燃料电池原型卡车的初始客户试验的开始。

这些客户有机会在大约一年的试验阶段获得燃料电池卡车长途运输的早期实践经验。另一方面，戴姆勒卡车开发团队获得了有关液氢卡车实际运行的宝贵见解，了解了客户的具体要求，并可以在系列开发中考虑到这些要求。

五辆 GenH2 卡车将在德国特定路线上用于不同的长途运输应用，例如运输建筑材料、海运集装箱或气瓶气体。在这些首次客户试验期间，车辆仍将由制造商直接监督和负责。卡车将在莱茵兰-普法尔茨州沃尔特的指定液态氢加气站 (sLH2) 加气，未来还将在杜伊斯堡地区 (北莱茵-威斯特法伦州) 加气。

在整个试用期间，客户将使用这五辆半挂牵引车进行各种长途运输。亚马逊将使用 GenH2 Truck 进行其在德国的物流业务，使用 Air Products 进行气瓶气体运输，使用 Wiedmann & Winz 进行海运集装箱运输，使用 Holcim 进行建筑材料物流，使用 INEOS 的物流公司 VERVAEKE 进行 PVC 和乙烯基运输。

戴姆勒卡车的开发工程师在 GenH2 卡车的基础上，借鉴了传统梅赛德斯-奔驰 Actros 长途卡车在有效载荷、行驶距离和性能方面的特性。在首次客户试验中使用的梅赛德斯-奔驰 GenH2 卡车的有效载荷约为 25 吨，总组合重量 (GCW) 为 40 吨。两个特殊的液氢罐和一个由戴姆勒卡车和沃尔沃集团的合资企业 cellcentric 生产的强大燃料电池系统，实现了高载荷和长行驶距离。它们是 GenH2 卡车的核心。

GenH2 卡车的燃料电池系统可提供 300 千瓦（2 x150 kW）的功率，电池可临时提供额外的 400 kW 功率。电池的存储容量为 70 kWh，相对较低，因为它并非用于满足能源需求，而主要用于为燃料电池提供情境电力支持，例如在加速时的峰值负载或满载上坡时。同时，相对较轻的电池可承受更高的有效载荷。它利用制动能量和多余的燃料电池能量进行充电。燃料电池和电池系统复杂运行策略的核心要素是冷却和加热系统，该系统可将所有组件保持在合适的工作温度，从而确保最大耐用性。在预系列版本中，两个电动机的设计总连续功率为 2 x 230 kW，最大功率为 2 x 330 kW。因此，GenH2 卡车可提供 2 x 1,577 Nm 或 2 x 2,071 Nm 的扭矩。

GenH2 Truck 的两个不锈钢液氢罐具有极高的存储容量，可达 88 公斤（每个 44 公斤），非常适合长途运输。不锈钢罐系统由两个管组成，一个在另一个内，真空隔离并相互连接。

戴姆勒卡车在氢动力驱动系统的开发中更倾向于使用液态氢。在这种聚合状态下，能量载体的能量密度明显更高。因此，可以携带更多的氢气，从而显著增加行驶里程，使车辆的性能与传统柴油卡车相当。使用液态氢可以显著减少运输工作量，与压缩气态氢相比，液态氢罐在成本和重量方面也具有优势。因此，使用液态氢可以实现更高的有效载荷。这使得梅赛德斯-奔驰 GenH2 卡车与传统柴油卡车一样适合灵活且要求严格的长途公路运输。

2023 年 9 月，戴姆勒卡车成功证明了这一点，一辆经过公共道路认证的梅赛德斯·奔驰 GenH2 卡车原型完成了#HydrogenRecordRun，车上装满一罐液氢，行驶了 1,047 公里。