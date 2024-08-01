Neue Klasse将开启宝马集团全电动驾驶的新时代——其成功在很大程度上取决于强大的高压电池的生产。

这就是宝马集团大幅扩大下一代高压电池生产网络的原因。

“我们正在三大洲建立五家工厂来生产我们的第六代高压电池，”宝马集团生产董事会成员 Milan Nedeljković 解释道。在全球范围内，我们将采用“本地为本地”的原则：“将电池生产与汽车生产紧密结合起来是我们战略的一部分，”宝马集团电池生产高级副总裁 Markus Fallböhmer 解释道。这有助于宝马集团提高其生产的弹性。

电池与汽车生产紧密相连

Neue Klasse 将率先采用全新的圆柱形电池。这些电池代表了宝马集团的技术飞跃，大大提高了能量密度、充电时间和续航里程。它们将在尽可能靠近汽车厂的新工厂组装，以符合“本地为本地”的原则。目前正在伊尔巴赫-斯特拉斯基兴（下巴伐利亚）、德布勒森（匈牙利）、伍德拉夫（美国斯巴达堡工厂附近）、沈阳（中国）和墨西哥圣路易斯波多西建设最先进的第六代高压电池组装厂。

有了“本地为本地”的方法，即使发生意外的政治或经济事件，生产也将能够继续进行。此外，电池和汽车工厂之间的距离较短将减少汽车生产的碳足迹。宝马集团还在升级其现有工厂并确保就业。

Neue Klasse 将于 2025 年在德布勒森工厂首次投入生产

首批 Neue Klasse 汽车将于 2025 年开始在宝马集团位于德布勒森的新工厂生产。高压电池和汽车制造将同时启动。德布勒森的培训中心将于 2023 年秋季开放，通信中心将于 2024 年 2 月投入使用，目前大量员工已在工厂的办公室工作。

与此同时，生产团队正在宝马集团生产网络的各个地点为新工作做准备。这将确保预生产顺利启动，并在 2025 年下半年成功推出系列产品。

中国将从 2026 年开始生产 Neue Klasse

从 2026 年开始，Neue Klasse 汽车也将由位于中国沈阳的华晨宝马汽车公司 (BBA) 生产。在这里，汽车所需的第六代高压电池也将在当地生产。生产大厅于 2023 年 11 月竣工，工厂和机械的安装自 2024 年 3 月开始。

首批国产预量产电池将于今年年底下线。为迎接新车上市，宝马集团还建立了德国以外最大的研发网络，在北京、上海、沈阳和南京均设有研发中心。