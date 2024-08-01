凯迪拉克近日发布了全新SOLLEI概念车,展现了豪华电动敞篷车的终极设计表达。这款富有想象力的概念作品突破了未来定制委托的界限,旨在反映客户独特的激情和兴趣。SOLLEI构思了一款全电动2+2敞篷车,配备该品牌标志性的55英寸柱对柱屏幕、令人惊叹的内饰、到达和离开的外部灯光编排以及直观的前后指挥控制台。

SOLLEI一词源于”阳光”(SOL)和”休闲”(LEI),代表着凯迪拉克对露天、悠闲生活方式的乐观启发。凯迪拉克设计总监艾琳·克罗斯利表示:”SOLLEI重新构想了旅行的发现,设想了一种个性化的驾驶体验,将人们与周围的自然世界联系起来。

这个概念以现代形式颂扬了凯迪拉克优雅敞篷车的血统,通过设计表达和体验来培养高奢华。”SOLLEI也是凯迪拉克首款采用创新生物基材料的概念车。该车与MycoWorks合作,利用其Fine Mycelium™技术在控制台上的充电垫和车门地图袋中使用了源自菌丝体(蘑菇的可再生根结构)的奢华材料。这一创新体现了凯迪拉克开拓可再生汽车资源的使命,开创了汽车行业使用可持续材料的新时代。

通过SOLLEI概念车,凯迪拉克不仅展示了其在豪华电动车领域的前瞻性设计理念,还凸显了品牌对可持续发展的承诺。这款概念车融合了先进技术、个性化体验和环保材料,为未来的豪华汽车设计指明了方向。

外观特点：

SOLLEI 以其丰富的感官互动、意外的发现和场合感来赞美旅行和天体环境的乐观主义。太阳主题的特点在其颜色、材料和饰面上表现得很明显：

独特的太阳光主题灯光和图形编排。

座椅图案上有旭日图案穿孔、绗缝和刺绣。

内部采用优质纳帕皮革，带有粉红色彩虹颜料，营造出微妙的变色日出效果。

控制台上的充电垫、车门地图袋和定制配件均采用 MycoWorks 的优质生物基材料制成，该材料采用其精细菌丝体技术制造而成。这种材料具有柔和色调的彩虹色饰面。

饮料冷却器门和后隔间的玻璃托盘上呈现粉红色彩虹色调，在不同的阳光照射下呈现出不同的效果。

主要金属饰面上的“极光”色调，包括颜色变化以反映太阳风与地球大气层发生反应的现象。

敞篷金属车顶织物名为“Daybreak”，其名字与敞篷车顶的功能紧密相关；当车顶向后拉时，阳光就可以照射到车内。

纹理地垫材料名为“Bask”，一种圈形织物，增加了美丽的纹理和微妙的温暖，与车顶材料的颜色相匹配，使整个内部保持非常明亮。



精致的外观，简洁的车身风格

SOLLEI的外观散发着情感，体现了凯迪拉克独特的大胆比例。低矮、修长的车身因宽阔的车身和长轿跑车门而更加突出，便于轻松进入宽敞的后部。连续的表面和拉长的A形线条凸显了车辆的长度，而低尾设计则营造出动感而优雅的比例。中部车身线条将前照灯与尾灯无缝连接，统一了车辆的和谐设计。传统的门把手被独立按钮取代，有助于实现干净的轮廓线。

为颂扬凯迪拉克大胆色彩的传统，外部采用”马尼拉奶油色”装饰，这种颜色最初在1957年和1958年用于凯迪拉克。这种复兴的饰面由凯迪拉克工匠精心策划和手绘。

艺术内饰，个性张扬

工艺是凯迪拉克设计的核心。每一个细节都经过精心设计，将平凡变为非凡。发光装饰和独特的点缀为该品牌无与伦比的美学增添了表达。内饰采用未染色的木质贴面包裹，尊重自然色彩和纹理图案的变化，而表面则采用可以通过触摸感受到的开孔饰面。

每件作品都是手工切割和手工镶嵌的，采用镶嵌技术，创造了一个美丽的焦点，将人们的目光从前门吸引到控制台，再到后车厢。挡风玻璃采用铣削拉丝铝边框，延续了凯迪拉克对天然材料的使用。

SOLLEI的内饰体现了凯迪拉克”旅行艺术”的设计理念，提升了驾驶员和乘客的旅行体验。其特色包括配备电动玻璃门和水晶玻璃的全集成饮料冷却器，将休闲与旅行完美融合。

个性化与自然联系

凯迪拉克设计将照明作为许多产品的个性化元素。SOLLEI通过独特的环境照明提升了这一产品，实现了真正的定制，包括多个区域和每个区域126种颜色选项。照明可以唤起特定的情绪并个性化内部氛围。

SOLLEI 还为观鸟爱好者提供独特的内饰配件。定制的拉丝金属和皮革包裹盒内装有 3D 打印的亚克力鸟鸣器、带有手绘鸟类插图的皮革日记本以及用于放置钢笔和铅笔的皮革工具卷，这些配件均根据车辆内饰定制，让爱好者可以记录他们的观鸟体验。

总结：

CELESTIQ的创新对整个行业产生一定影响。其豪华电动车设计理念可能影响其他品牌，推动高端电动车市场的发展。在智能驾驶和车载娱乐系统等方面的技术创新有望成为行业标杆。同时，CELESTIQ在材料使用和生产过程中的环保措施可能提高整个行业的可持续性标准。

此外，如果CELESTIQ提供高度个性化选项，可能会推动整个行业向更个性化的方向发展。其对新材料和技术的需求也可能推动相关供应商加大创新力度，间接促进整个行业的技术进步。

因此，凯迪拉克CELESTIQ的这些创新和突破，正在推动新能源车设计向更智能、更环保、更个性化的方向发展。它不仅代表了凯迪拉克品牌的未来愿景，也为整个汽车行业的可持续发展指明了方向。