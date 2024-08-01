达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安（Ed Bastian）猛烈抨击网络安全公司 CrowdStrike 和软件巨头微软，称近期的“蓝屏死机”事件导致该公司服务瘫痪长达 5 天，损失高达 5 亿美元。

巴斯蒂安在周三接受了 CNBC 的采访，当被问及 CrowdStrike 和微软提供了多少赔偿时，他表示：“他们什么都没提供，只是免费的咨询建议。”

他同时猛烈批评 CrowdStrike 在 7 月 19 日导致全球数百家公司电脑系统大规模瘫痪的软件更新错误。巴斯蒂安说：“如果你要优先访问达美航空的技术生态系统，你就必须测试好这些东西。你不能闯入一个 24/7 的关键任务运营中告诉我们有个漏洞，这根本行不通。”

计算机问题导致达美航空关键的机组人员追踪系统瘫痪，使公司无法找到飞行所需机长和乘务员。虽然其他航空公司在 CrowdStrike 故障后迅速恢复了正常运营，但达美航空被迫取消了约 30% 的航班，导致约 50 万人滞留。此后，重新预订受影响乘客的航班并返还托运行李又花了几天时间。

达美航空尚未对 CrowdStrike 或微软提起诉讼，但一位知情人士周二向 CNN 证实，该公司已聘请知名律师大卫·博伊斯的律师事务所向两家公司追讨赔偿。

巴斯蒂安说：“我们别无选择。我们必须保护我们的股东、客户和员工免受损失，不仅是经济损失，还有声誉损失。”他表示，除了五天内取消约 6300 个航班导致的收入损失外，公司每天还要向客户支付数千万美元的酒店和其他差旅费补偿。

当有人提出 5 亿美元的赔偿可能会导致 CrowdStrike 这样的公司倒闭时，巴斯蒂安回答说：“我们不是要消灭他们，但我们希望得到赔偿。”

CrowdStrike 发言人表示，该公司上一季度末的现金余额为 37 亿美元。该公司还拥有 7.5 亿美元的循环信贷额度，以及旨在减轻任何潜在法律索赔影响的保险政策。