零跑国际是 Stellantis 和零跑汽车各持股 51% 和 49% 的子公司，该公司本月已将首批零跑电动汽车（C10 SUV 和 T03 轿车）从中国上海运往欧洲港口，这是双方合作伙伴关系迈出的重要里程碑，也彰显了双方共同致力于为欧洲电动汽车市场快速提供可持续出行和创新的承诺。

零跑汽车的 C10 和 T03 车型配备了尖端的电动汽车技术，具有卓越的性能、效率和续航里程。按 2024 年 6 月的销量计算，零跑汽车是中国第四大新能源汽车 (NEV) 初创公司。

Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 表示：“本月零跑 C10 和 T03 车辆运往欧洲是 Stellantis 和零跑合作的里程碑时刻。这体现了我们致力于为客户提供创新、实惠和可持续的出行解决方案的承诺。凭借 Stellantis 在欧洲的强大业务资产以及我们公司团队在保证产品创新和质量方面的辛勤工作，我坚信零跑的电动汽车将被欧洲客户广泛接受。我们对此次合作带来的机遇感到兴奋，并期待共同取得成功。”

零跑汽车创始人、董事长兼首席执行官朱江明表示：“截至 7 月上半月，零跑汽车自首次销售以来已在中国累计销售了 40 多万辆电动汽车。中国是全球最大、竞争最激烈的电动汽车市场，我们的产品已通过获得当地客户的好评证明了其价值。从一开始，C10 和 T03 车型的设计就符合全球客户的高标准，我们相信 Stellantis 和零跑汽车的合作将推动两家公司实现显著增长。”

借助Stellantis 的分销渠道，零跑汽车国际合资公司计划到 2026 年将零跑汽车在欧洲的销售点从 2024 年底的 200 个增至 500 个，以确保为客户提供高水平的服务。随着 C10 和 T03 车型踏上欧洲之旅，Stellantis 和零跑汽车将继续致力于突破汽车行业创新和可持续发展的界限。

本月的发货只是双方长期合作的开始，旨在改变欧洲及其他地区的电动汽车格局。未来三年，双方计划每年至少推出一款车型。