苹果正在选择 LG Display 作为iPhone SE 4 OLED 屏幕的第二生产商，从而为经常陷入困境的京东方提供后援。据传，iPhone SE 4将采用无边框 OLED 显示屏，并且还将从Touch ID切换到Face ID。虽然人们认为京东方是该机型屏幕的最佳供应商，但它可能并不是唯一的制造商。

据 The Elec 周二报道，京东方将成为 iPhone SE 4 显示屏的主要供应商，而 LG Display 将是次要供应商。作为主要供应商，京东方将继续成为主要供应商，并获得更大的订单份额。

苹果经常依赖多家供应商提供其关键零部件。LG Display 通常与三星合作，满足苹果大部分的显示屏需求。

苹果将​​京东方纳入其供应链，试图减少对三星显示器和 LG 显示器的依赖，但双方的关系一直不太顺利。这家中国显示器公司一直在为苹果的低端iPhone型号生产 OLED 屏幕，但经常遇到生产问题。

据称，京东方除了在制造iPhone 15的屏幕时遇到困难外，还发现制造iPhone 16的 OLED 屏幕也很困难。

随着 LG Display 加入 iPhone SE 4 供应链，如果京东方再次遇到问题，苹果就有了备用生产商可供选择。

The Elec的报告在产品特性方面有时不太准确。不过，在处理供应链报告时，它要可靠得多。

iPhone SE 4 预计将搭载 A18 芯片，内存为 6GB 或 8GB。它配备 4800 万像素后置摄像头，可能是迄今为止最昂贵的版本，起价为 499 美元。