越南新能源车企VinFast日前宣布，已经与Bahwan Automobiles and Trading LLC (BAT)展开了合作，并将进入中东市场。

根据声明，两家企业将在阿曼开设其首家中东展厅。展厅将占地303平米，位于马斯喀特市中心。据介绍，该展厅将销售包括VF 6、VF 7、VF 8和VF 9在内的VinFast的电动汽车。

VinFast称，通过在阿曼开设第一家（中东）展厅，该公司正在积极履行为中东地区带来绿色智能移动解决方案的承诺。

作为本次进军中东市场的背景，VinFast曾在去年透露，计划在24年展开“第二阶段”的全球化规划，将在亚洲（印度、印尼、马来西亚）、中东、欧洲（其他未覆盖地区）、非洲、拉丁美洲建立其经销网络。而在上月中旬，VinFast宣布，已在印尼正式破土动工建造其在当地的电动汽车装配厂——工厂年产能为5万辆，设有车身车间、总装车间、涂装车间、测试区等关键生产区域，计划于25年四季度开始运营，将为印尼市场生产包括VF 3、VF 5、VF 6、VF 7在内的右舵电动SUV车型。

值得一提的是，在印尼工厂动工同期，VinFast另表示，计划把其位于美国北卡罗来纳州的电动汽车工厂的开业时间推迟三年至2028年，并将公司的全年销售目标从之前宣布的10万辆下调至8万辆。