苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在财报电话会议中表示，已经接触监管机构，在欧洲和中国市场启用 Apple Intelligence 服务。

在 2024 财年第 3 财季电话会议中，当被问及 Apple Intelligence 服务何时在国际市场上线，尤其是在欧洲和中国市场时，库克只是承诺会让全球苹果用户都用上 Apple Intelligence，但没有提供更多的细节。

库克表示，苹果目前已经接触监管部门，会根据当地市场的监管要求，推进 Apple Intelligence 部署工作。

库克说：“正如你所猜测的那样，我们已接触你所提到的两个监管机构。我们的目标是以最快速度，为所有苹果用户提供 Apple Intelligence。我们必须先了解监管机构的要求，然后才能致力于实现这一目标，并制定实现目标的时间表。”

库克同时表示，苹果将投入更多资金开发 Apple Intelligence，为其在今年秋季上线做好准备。“我们所做的是，将大量从事其他工作的人员重新部署到 AI 领域。……我们既有自己的数据中心，也与别人合作。”

按计划，苹果将分阶段推出 Apple Intelligence 功能，今年内逐步上线的部分功能不支持美国英语以外的语言，ChatGPT 和 Siri 的融合则预计在今年年底之前完成。

根据财报数据，苹果 2024 财年第 3 财季总营收为 857.8 亿美元，同比增长 5%；大中华区营收为 147.28 亿美元，相比较去年同期（157.58 亿美元）下滑 6.5%。