马来亚投资银行（Maybank Investment Bank，下称MIB）日前表示，在有利的法规以及本土品牌和中国汽车制造商的推动下，东盟地区电动汽车的销量将得到上升。

该研究机构在一份报告中指出，与中国汽车制造商在生产、销售、电池产业链等方面展开合作的东盟公司有望从于电动汽车热潮中收益，而这也主要得益于该地区所面对的电池矿物/电池生态、大型汽车生产基地、市场需求等方面的因素。

MIB称，当前，东盟地区的电动汽车销量正在回升，而这主要集中在马来西亚、印尼和越南。

具体而言，据悉，以马来西亚为例，今年上半年，该国纯电电动汽车销量同比增长142%，达到10663辆（混动汽车的同期销量为11722 辆，同比增长22%）。作为体现，该时间段内，纯电电动汽车占马来西亚汽车总注册量2.6%的份额。对比之下，这一数字在上年同期为1.6%。

以此出发，MIB指出，接下来，马来西亚当局正计划削减燃料补贴，而这可能会进一步刺激当地对电动汽车的需求。

另一方面，就印尼而言，该国上半年纯电动汽车销量同比增长一倍以上，达到11943辆。同时，其在汽车总销量中的份额也从上年的2%上升至4%。而把目光转移到混动汽车，据了解，上半年期间，该国混动汽车销量同比增长47%，达到 24397辆，占汽车总注册量的8%。作为对比，其在23年上半年时为4%。

值得一提的是，为了促进电动汽车的普及，今年早些时候，印尼政府表示将对本地零部件占比达到至少为40%的纯电电动汽车的销售税优惠（将税率从11%降至1%）延长至今年12月底，并且当局还计划将对纯电电动汽车征收的进口关税暂停至25年12月底。

再作为印尼电动汽车产业的当下背景，现阶段，包括比亚迪、奇瑞、上汽、广汽埃安等中国车企以及越南新能源品牌VinFast均在陆续宣布将在印尼建厂。

再把目光转移到泰国，根据报告，今年1月至4月期间，该国纯电电动汽车销量同比增长了41.8%，达到26377辆。不过，报告也强调，其中有近一半的销售是于1月份期间达成，并且其销量在后续时期内便开始逐渐放缓。

同时，数据还补充道，1月到4月期间，泰国整体汽车市场出现放缓迹象，其销量呈现出了24%的降幅。

泰国电动汽车协会(EVAT)表示，过去几年期间，受进口税收优惠影响，泰国一直面临中国电动汽车供应过剩的局面。有数据指出，中国汽车制造商在泰国的预计产能总计约为每年70万辆，而这些产能将在未来12到24个月内全面投入运营。而作为参照，包括铃木、本田在内的众多日本车企正在考虑或规划关闭其在泰国的燃油车生产工厂。

展望未来，国际能源署预测，全球电动汽车销量将继续提升，并有望在今年达到近1700万辆。