ZeroAvia 和荷兰皇家航空透露，他们将致力于使用 ZeroAvia 的 ZA2000 零排放氢电发动机为大型区域涡轮螺旋桨飞机进行示范飞行。

氢电发动机利用燃料电池中的氢来发电，然后为电动机提供动力，推动飞机的螺旋桨转动。唯一的排放物是低温水蒸气，因此研究估计，与典型的煤油燃料飞行相比，氢电发动机对气候的影响最多可减少 90%。

作为首个重要目标里程碑，两家公司计划于 2026 年在两座机场之间进行首次 A-B 飞行演示。除了确定最佳机场对外，当前的工作重点还包括申请飞行监管许可证、确保液氢燃料供应以及建立飞机加油支持基础设施。

通过此次合作，荷航和 ZeroAvia 为荷航网络采用更清洁的飞行方式提供了证据基础。此外，该示范项目将加速整个欧盟氢动力飞机运营概念的开发。

荷兰皇家航空公司的目标是成为一家更具可持续性的航空公司。支持氢能和电动航空等先进技术是帮助航空业脱碳的三大支柱之一。荷兰皇家航空公司和法航的维修部门已经与 ZeroAvia 合作，为氢燃料电池飞机的有效 MRO 运营建立知识库。

ZeroAvia已在其英国基地的 Dornier 228 飞机上对其首台 ZA600 发动机的原型进行了广泛测试。该公司还在美国和英国对 ZA2000 系统的关键构建模块技术进行了高级地面测试，包括低温储罐或 LH2 和专有高温 PEM 燃料电池和电力推进系统。ZA2000 将支持最多 80 个座位的区域涡轮螺旋桨飞机，例如 ATR72 或 Dash 8 400。