据悉，吉利旗下新能源汽车品牌极氪智能科技（以下简称”极氪”）和以色列自动驾驶解决方案提供商Mobileye日前联合宣布，基于过去数年来的成功合作基础，双方计划加快在中国的技术本地化进程，进一步将Mobileye技术整合到下一代极氪车型中，并在中国和全球市场持续推动双方先进驾驶安全和自动驾驶技术的落地。

据透露，极氪计划在更多车型及下一代制造平台上部署SuperVision方案，并进一步扩大其现有NZP自主领航辅助系统在高速和城区道路的覆盖范围。截至目前，基于SuperVision的高速NZP已覆盖国内超过150个城市。

根据声明，双方将充分利用极氪的先进整车制造技术和Mobileye的自动驾驶技术，并基于EyeQ6H系统集成芯片，为极氪及其相关品牌在全球市场推出下一代高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动化和无人驾驶车辆（从L2+到L4级）产品。

作为这一动向的背景，自2021年底以来，极氪已向中国及全球客户交付了超过24万辆搭载Mobileye SuperVision方案的极氪001和极氪009车型。同时，有数据指出，截至2023年底，全球范围约有1.7亿辆汽车配备了Mobileye的技术。