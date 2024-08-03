您可能无法仅凭外观判断，但新款大众 Transporter 货车（也可作为 Caravelle 载人货车）与福特 Transit 共享其基础。虽然 Transporter 的外观与Transit Custom完全不同，但内饰却几乎完全相同，包括 12 英寸的驾驶员显示屏和 13 英寸的信息娱乐屏幕，后者运行的是同一操作系统的重新设计版本。数字仪表盘图形也是大众独有的，方向盘也是如此。

Transporter 的所有三个电动版本都采用相同的 68 千瓦时电池组，可用容量为 64 千瓦时，为福特 E-Transit Custom供电。它们都是单电机后轮驱动货车，功率分别为 134 马力、215 马力和 282 马力。大众尚未公布任何车型的WLTP 续航里程，但 E-Transit Custom 声称一次充电可行驶 209 英里。

大众还将推出一款功率更低的版本，配备更小的电池组，仅适用于短途城市配送。最大充电功率应与E-Transit相同，额定功率高达 125 千瓦。这足以在 39 分钟内将电量从 10% 充至 80%，而 10 分钟的充电时间应可增加 51 英里的续航里程。据福特称，使用 11 千瓦壁挂式充电箱从没电到充满电只需不到 7 个小时。