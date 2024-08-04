另类资产和私募股权投资者 KKR 宣布完成对美国太阳能和储能开发商 Avantus 多数股权的收购。

同时，Avantus 宣布已完成由 KKR 资本市场和三井住友银行 (SMBC) 安排的 5.22 亿美元开发融资。

Avantus 成立于 2009 年，总部位于加利福尼亚州，开发和销售或运营大型公用事业规模太阳能和太阳能加储能项目，专注于美国西南部和加利福尼亚州电力市场。

此次募集的资金将用于加速 Avantus 在美国西部建设超过 30 吉瓦（GWdc）的太阳能和 94 吉瓦时（GWh）的能源存储项目，并资助关键活动，包括电力购买协议（PPA）、互连协议和采购押金的担保。

KKR 基础设施团队董事总经理 Cecilio Velasco 表示：

“Avantus 未来有巨大的机遇，我们期待在下一阶段的发展中为公司提供支持。美国对清洁能源的需求正在大幅增加，这受到数据中心需求、人工智能的兴起和电气化增长等诸多因素的推动。Avantus 完全有能力利用这些有利条件。”

随着交易的完成，KKR 和全球能源和基础设施领域领先的机构投资者 EIG 成为 Avantus 的唯一股权投资者。KKR 将通过其全球气候战略为该投资提供资金，该战略致力于大规模投资解决方案，以支持向低碳经济的转型。

Avantus 首席运营官 Stephanie Perry 表示：

“这一声明是对我们 Avantus 经验丰富的团队的强烈认可，他们为我们提供了资本，让我们能够推进投资组合并开发高性能、高价值的清洁能源项目。我们很高兴与 KKR 和我们现有的投资者 EIG 合作，实现我们的增长计划，并巩固我们提供创纪录的清洁能源解决方案的记录，这些解决方案将大规模减少地球的碳排放。”