英国政府今天宣布，其可再生能源拍卖预算将是该国历史上最高的，达到 15 亿英镑（19.3 亿美元），其中包括 11 亿英镑用于海上风电。

英国政府表示，这一数字增加了 5 亿英镑，比 3 月份确定的预算高出 50%，比之前所有能源拍卖的总和还要高。能源安全和净零排放国务大臣埃德·米利班德表示，目标是建设新的绿色基础设施，作为到 2030 年提供清洁能源使命的一部分。

米利班德说：

“去年的拍卖是一场灾难，海上风电没有获得任何保证，也推迟了我们摆脱昂贵的化石燃料、实现能源独立的进程。相反，我们支持工业在英国建设，今年的拍卖获得了迄今为止最大的预算。这将使英国恢复绿色技术的全球领先地位，并提供我们所需的基础设施，以增强我们的能源独立性，保护纳税人，并成为清洁能源超级大国。”

政府的可再生能源拍卖计划，即差价合约 (CfD) 计划，涉及让开发商竞标合同以帮助实施可再生能源项目，该计划随后为初期开发提供补贴，并为清洁电力公司生产的清洁电力提供保证价格。该计划旨在让行业在投资时更有把握，因为他们知道，当电价波动时，他们的项目总能获得一个固定的价格。

该计划的设计通过一系列竞争性拍卖授予合同，最低价投标者获胜，为消费者提供物有所值的廉价电力。当电价超过 CfD 价格时，开发商将偿还补贴。

除了11亿英镑用于海上风电外，宣布的拍卖预算还包括1.85亿英镑用于陆上风电和太阳能等成熟技术，以及2.7亿英镑用于浮动海上风电和潮汐能等新兴技术。

英国新政府已成立多个组织来促进可再生能源的发展，其中包括清洁能源使命委员会、陆上风电工作组和大英国能源公司。这些组织将与英国皇家财产局合作，预计到 2030 年将开发 20-30 吉瓦的新海上风电，并达到海底租赁阶段。