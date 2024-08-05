在新的电动车攻势底下，没有过人的产品属性，很难在市场中赢得用户。奥迪 A6 e-tron 概念车于 2021 年上海车展首次亮相，标志着其全电动车型系列的开端。如今，奥迪推出了 A6 e-tron Sportback 和 Avant 车型。作为 PPE 平台上的第二款车型，这款中高端电动车继承了卓越的性能、续航、效率和充电优势，同时也是该平台首款采用平地板设计的车型。

其外观设计强劲而动感，比例恰到好处。奥迪的新设计理念也在内饰中得到了体现。根据不同的配置，A6 e-tron 提供多项创新功能，包括第二代虚拟外后视镜、可一键变不透明的全景玻璃车顶以及后部的发光环。A6 e-tron 和 S6 e-tron 将于 9 月开始接受 Sportback 和 Avant 版本的预订。那么，全新奥迪 A6 e-tron 电动车藏着什么革新的秘密？

外观：优雅与前卫的结合

奥迪 A6 e-tron 的车身设计简洁而动感，展现出前卫与优雅的完美平衡。纤细的日间行车灯与宽大的格栅共同赋予了这款车强烈的公路存在感。黑色面罩环绕的封闭式倒置单框格栅，体现了 e-tron 系列独特的设计语言。主大灯及其他功能元件，如高级驾驶辅助系统 (ADAS) 传感器和进气口，巧妙地融入黑色面罩中，几乎不易察觉。

A6 e-tron 的动感车顶线十分醒目，而 quattro 水泡式车身则通过雕塑感十足的肌肉线条突显了其四轮驱动系统的特性。这些设计元素是奥迪设计 DNA 的核心。电池作为汽车的“心脏”，通过门槛区域的黑色嵌件得以突出，侧面视角下，该嵌件使整车呈现出扁平、纤薄且动感的外观，延伸至后部并与反射镜相结合，营造出视觉上的拉伸效果。Avant 车型则以平坦的车顶线和大幅前倾的 D 柱为特色，A 柱至车顶扰流板的铝制饰件是 A6 Avant e-tron 的全新亮点。

同类卓越的空气动力学性能

卓越的空气动力学性能是奥迪成功历史的重要组成部分，早期的奥迪 100 (C3) 和奥迪 80 (B3) 等车型便是空气动力学的佼佼者。第三代奥迪 100 以其传奇的 cd 值被誉为“所有级别空气动力学世界冠军”，1982 年以 0.30 的 cd 值超越竞争对手，并保持了这一优势。如今，奥迪 A6 e-tron 正在续写这一成功故事，其运动设计和配置使其具备出色的空气动力学性能，Sportback 的 cd 值达到 0.21，成为有史以来空气动力学性能最佳的奥迪车型，而 Avant 的 cd 值也达到了 0.24，成为同级车型中的佼佼者。

宽大的空气动力学扩散器实现了后轴升力与 cd 值之间的最佳平衡，Avant 车型在扩散器上还配备了附加扰流板。A6 Avant e-tron 后部的侧扰流板作为空气动力学元件，有助于实现受控失速。低车顶边缘的扰流板则在车辆后方形成小型“静水区”，进一步改善了空气动力学性能。不同尺寸的车轮也为空气动力学优化提供了支持，例如，提供带有塑料盖的美观 21 英寸空气动力学车轮。可选的虚拟外后视镜是奥迪 Q8 e-tron 中已被验证的空气动力学组件之一，第二代虚拟外后视镜在 A6 e-tron 中可电动折叠，紧凑型摄像头的流线型设计有助于减少车辆前部面积并改善阻力系数。

创新照明技术MMI 全景显示屏和数字外后视镜

凭借新款奥迪 A6 e-tron，奥迪强调了其在照明设计和技术领域的领先地位——这是奥迪 DNA 的重要组成部分。前大灯和尾灯采用三维设计，提供数字光特征，将物理世界和数字世界融合在一起。在前部，奥迪 A6 e-tron 系列提供采用 LED 技术的数字日间行车灯，以及更高规格型号的第二代数字 OLED 尾灯。

每个数字 OLED 面板有大约 45 个段，A6 e-tron 的后部正逐渐演变成一个显示屏。这实现了车对车通信并提高了道路安全性。奥迪 A6 e-tron 的五台域计算机之一中的一台中的软件模块使这种灯光特征成为可能。得益于照明设计与新技术的完美结合，新款奥迪 A6 e-tron 上的灯光显得更加生动和智能。谈到第二代数字 OLED 尾灯，10 个 OLED 面板有 450 个段，使用专门开发的算法每秒生成数次新图像。主动数字光特征也为奥迪照明技术的未来指明了方向。在前部，主动数字光特征由算法与 12 个可调光段的交互创建。在后部，所有数字 OLED 段都用于此目的。各个光段以这样的方式交互，即光特征的整体发光强度不会发生变化。

奥迪通过第二代数字 OLED 组合尾灯树立了照明设计、功能性和安全性的新标杆。数字 OLED 尾灯首次能够与周围环境进行通信（car-to-x）。奥迪还进一步开发了其安全功能。其他奥迪车型中已经很常见的近距离检测功能在新款 A6 e-tron 中得到了扩展，包括通信灯。它可以警告其他道路使用者发生事故和故障。除了常规的尾灯图形外，在危急驾驶或交通情况下，通信灯还会在数字 OLED 组合尾灯 2.0 中显示特定的静态尾灯特征，并带有集成警告符号。

奥迪 A6 e-tron 的内饰始终以用户需求为导向。三维和高对比度的设计刻意将元素置于前景或背景中，创造出在设计和人体工程学方面为乘客量身定制的空间架构。MMI 全景显示屏采用曲面设计和 OLED 技术，由 11.9 英寸奥迪虚拟驾驶舱和 14.5 英寸 MMI 触摸显示屏组成，与 10.9 英寸 MMI 前排乘客显示屏一起构成了一个视觉清晰的数字舞台。奥迪在显示技术方面迈出了重要一步，推出了可选的第二代增强现实抬头显示器 (AR HuD)，这是数字舞台的另一个核心元素。该显示器将挡风玻璃上的大型倾斜图像平面反射到驾驶员身上。它显示相关信息，例如速度、交通标志、援助和导航符号。

智能全景天窗车载数字世界集成系统

可选的创新型全景玻璃天窗进一步提升了车辆的档次。与之前的车型不同，全景天窗的智能玻璃可最大限度地减少阳光直射，只需按一下按钮即可变为不透明状态。该技术采用 PDLC 技术（聚合物分散液晶），可从透明切换为不透明状态。电动切换玻璃组件包含两个 PDLC 薄膜元件，液晶漂浮在它们之间。如果不施加电压，晶体会形成不透明层，使玻璃天窗不透明。如果施加电压，晶体会对齐，使天窗变得透明。它可以通过车顶模块中的按钮像“数字窗帘”一样单独控制；客户可以从四个预设中进行选择。信息娱乐系统使用 Android Automotive OS 作为其操作系统。A6 e-tron 通过无线更新来更新其内容。因此，最新的 Audi connect 服务和增强型 e-tron 路线规划器（标准配置）始终是最新的。YouTube 等应用程序可通过奥迪应用商店（第三方应用程序商店）获取，该商店直接集成到 MMI 中，无需智能手机即可使用。

该商店为客户提供了各种应用程序：音乐、视频、游戏、导航、停车和充电、生产力、天气和新闻服务。该商店正在不断扩展，应用程序组合针对特定市场。除了改进的、更直观的触摸操作外，新的显示和操作概念还满足了全球交互趋势。例如，语音控制得到了显著扩展，现在发挥着关键作用。车辆的自学习语音助手奥迪助手可以控制众多车辆功能。未来，奥迪助手还将能够访问更多在线内容，例如天气和常识。通过与 ChatGPT（通过 Microsoft Azure OpenAI 服务提供）的连接，客户可以使用自然语言与汽车互动，并在驾驶时收听他们想要了解的信息。

续航里程和充电性能

强大、紧凑且高效的电动机和为 PPE 新开发的锂离子电池，由 12 个模块和 180 个方形电池组成，总容量为 100 kWh（净容量 94.9 kWh），确保 A6 Sportback e-tron 的续航里程超过 450 英里（724 公里），A6 Avant e-tron 的续航里程超过 430 英里（692 公里）。A6 e-tron 将于发布时提供两种版本：A6 Sportback/Avant e-tron 性能版和 S6 Sportback/Avant e-tron。A6 e-tron 性能版的系统输出功率高达 367PS (270 kW)，采用后轮驱动。奥迪 A6 e-tron 性能版从 0-62mph (0-100 km/h) 加速仅需 5.4 秒，最高时速为 130mph (210 km/h)。

S6 Sportback/Avant e-tron 车型采用 quattro 全轮驱动，系统输出功率为 503PS（370 千瓦），带起步控制时最高可达 550PS（405 千瓦），0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速时间为 3.9 秒。最高时速为 149 英里/小时（240 公里/小时）。后续将推出更多采用后轮驱动或 quattro 全轮驱动的车型。

得益于 800 伏技术和标配 270 千瓦最大直流充电容量，奥迪 A6 e-tron 可以实现短时间充电。这意味着 A6 Sportback e-tron performance 可以在合适的充电站（高功率充电，HPC）充电 10 分钟，续航里程可达 192 英里。充电状态 (SoC) 在 21 分钟内从 10% 增加到 80%。智能高性能和预测性热管理是这一出色充电性能的关键组成部分。配备即插即用功能后，车辆可在兼容的充电站自行授权，只要插入充电线并启动充电过程。充电过程是全自动的。如果充电站采用 400 伏技术，奥迪 A6 e-tron 可以使用电池组充电。为实现这一点，800 伏电池被分成两个电池组，每个电池组的电压为 400 伏，然后可以并行充电，功率高达 135 千瓦。可以进行高达 11 kW 的交流充电。

先进的能量回收（再生制动）系统是提高奥迪 A6 e-tron 效率和续航里程的重要组成部分。该系统可以处理大约 95% 的日常制动过程。奥迪 A6 e-tron 的能量回收能力高达 220 kW。温度和电池的充电状态在这里起着关键作用。能量回收发生在前轴和后轴上，出于效率原因，后轴负责较小的减速。此外，由于电动机功率更大，后轴的再生制动性能更高。作为高级电动平台的一部分，集成制动系统 (iBS) 在之前的 e-tron 车型中很常见，现在得到了显著增强。首次实现了所述的特定车轴制动，即机械摩擦制动和通过电动机进行的再生制动之间的混合。

具备自适应驾驶辅助系统

借助 A6 e-tron 驾驶辅助系统，奥迪提供了广泛的功能，使日常生活更加轻松，并显著提高所有道路使用者的道路安全。

自适应驾驶辅助系统 plus 是 A6 e-tron 的一项新功能。它在加速、制动、保持速度和设定距离以及车道引导时为驾驶员提供支持。这可以提高驾驶舒适度，尤其是在长途旅行中。除了根据地区使用的各种传感器外，该系统还使用高分辨率地图数据和来自其他车辆的集群数据（这些数据在云端聚合）来改善驾驶行为。通过应用这些信息融合，车辆可以计算前方路线，从而在整个速度范围内和交通拥堵时都能提供舒适的驾驶体验。停车辅助升级版、环视摄像头、基于交通标志的限速器、基于摄像头的交通标志识别、自适应巡航控制、带距离显示的停车辅助升级版以及分心和困倦警告将成为市场发布时的标准配置。