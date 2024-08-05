电动方程式赛车运动的“赛道女孩”计划通过实践教育和指导促进赛车运动的多样性和包容性。电动汽车市场是一个新兴行业，需要从基层到下游行业建立强大的包容性基础。电动方程式赛车通过其“女子赛道”计划，通过鼓励和支持女孩从事赛车运动事业，体现了对包容性的承诺。

随着电动方程式赛车第十季在伦敦举行的双头决赛临近，该赛事旨在将由韩泰轮胎主办的“Girls on Track”项目的参赛人数增加一倍。

“我们今年所取得的增长证明了我们致力于改善赛车运动多样性的承诺。”电动方程式赛车可持续发展副总裁 Julia Pallé 说道。

“我们不仅看到参与人数大幅增加，而且参与该计划的女孩也来自更加多元化的社区，她们通常不会从事赛车运动。

“假设我们要改变世界赛车运动的格局。在这种情况下，我们必须发起和支持这些草根倡议，这些倡议帮助了许多女孩踏上赛车运动的征程并开始职业生涯。”

“女子赛道”计划由电动方程式赛车运动与国际汽联合作发起，旨在提高 12 至 18 岁女孩在各个级别赛车运动中的参与度。

该项目向参与者介绍该行业的各个方面，包括工程、机械和驾驶。通过举办实践研讨会、指导机会和与行业专业人士的教育课程，该计划打破了障碍并挑战了性别刻板印象。

该计划在电动方程式赛车赛事中开展，提供了一个引人入胜的环境，参与者可以体验电动赛车的刺激，同时了解该领域的多样化职业道路。

它吸引了来自主办城市及其不同社区的女性参与，通过在赛道上举办的研讨会以及在学校和大学的场外讲座提供沉浸式的教育体验。

在第十个赛季中，国际汽联“女子赛道”计划将其影响力扩展到所有比赛场地的当地女孩，在赛道和社区举办了 11 个比赛周末的 27 场赛事。

本赛季，来自电动方程式赛车围场各地的 70 名女性发表了鼓舞人心的职业演讲，为工程、技术、驾驶、团队管理、可持续性、媒体和营销等各个领域的女性提供指导和建议。