日产汽车公司、本田汽车公司、三菱汽车公司达成战略合作，共同推进汽车智能化、电动化。

三家公司签署了一份谅解备忘录（MOU），以建立合作框架，该合作以日产和本田先前签署的协议为基础。此次合作旨在利用每家公司的独特优势来提供创新产品和服务，满足全球消费者的多样化需求。

日产和本田致力于推进以碳中和为重点的举措并实现零交通事故社会。

两家公司预计将在环境技术、电气化技术和软件开发方面开展合作。

正如本田公司总裁兼代表执行官三部敏宏所说：“汽车行业正处于百年不遇的转型时期。”

“我们期待，日产和本田所积累的技术和知识与三菱汽车的实力和经验相结合，能够在全球范围内解决与电气化和智能化相关的各种问题，并作为领跑者引领社会改革。”

通过整合各自的技术和知识，三家公司旨在推动全球汽车电气化和智能化领域的重大进步。

三菱汽车加入这一合作框架有望带来新的优势和协同效应，而这种优势和协同效应只有三家公司共同合作才能产生。

此次合作将引入新的知识和专业技能并开辟新的商机。三菱汽车代表执行官、总裁兼首席执行官加藤隆雄表示：“日产和本田关于潜在合作的讨论已经取得进展，我们决定参与这一框架。

在当今汽车行业，与合作伙伴的合作至关重要，该行业正因电动化和智能化等技术创新而发生着快速变化。我们相信，通过三家公司的合作，我们可以在各个领域发现新的可能性。”

为了加速这一进程，各公司将专注于通过整合其技术和知识来创造新价值，提高业务效率。

通过共同努力，双方旨在解决与电动化、智能化相关的各类挑战，并成为全球汽车行业的领导者。