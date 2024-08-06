据彭博社报道，环球音乐集团在采访中透露苹果 Apple Music 等流媒体服务用户增长速度缓慢，参考苹果披露数据，自 2019 年 Apple Music 用户量达到 6000 万后，该公司便再也没有更新数据信息，这暗示在 5 年后（2024 年）的今天，苹果 Apple Music 用户量可能还未达到 7000 万。

除了苹果 Apple Music 外，Spotify、亚马逊等流媒体平台的用户增长曲线也趋于平缓，环球音乐集团首席财务官 Boyd Muir 认为这是“业界普遍现象”：

如今流媒体已离开高增长时代，各大平台的用户增速都逐渐放缓，业界已有不少公司对此进行裁员以应对危机，但单一公司的确难以凭借一己之力解改变平台用户增长曲线低迷的情况。

不过苹果依然对自家 Apple Music 流媒体服务充满信心，根据此前报道，苹果负责 Apple Music、Apple TV+、Beats 等板块的副总裁 Oliver Schusser 在面对杂志《Wallpaper》采访时，认为苹果正在业界大多数人“停止创新”时“一直为 Apple Music 努力推出新功能”：

我们专注于音乐，而其他人却在从音乐转向播客和有声读物…… 当市场上的大多数其他人都停止了创新时，我们却一直在努力。

同时，Oliver Schusser 还强调了 Apple Music 近年来上线的一系列新功能，如 K 歌模式、专门的 Classical 应用、空间音频和动态歌词等，并称这些都足够证明 Apple Music 的优秀与创新性。