Nvidia推出了一套人工智能模型和服务，帮助机器人开发人员加速人形机器人的开发。

在科罗拉多州举行的年度 Siggraph 活动上，Nvidia 宣布了一系列新解决方案，以帮助制造商和开发商“打造下一代人形机器人”。

Nvidia 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“人工智能的下一波浪潮是机器人技术，而人形机器人是其中最令人兴奋的发展之一。我们正在推进整个 Nvidia 机器人技术栈，为全球人形机器人开发人员和公司开放访问权限，以使用最适合他们需求的平台、加速库和人工智能模型。”

其中包括新版本的 Nvidia NIM，这是一套旨在为 AI 任务提供预构建容器的微服务。

MimicGen NIM 微服务根据来自 Apple Vision Pro 等空间计算设备记录的遥控数据生成合成运动数据。

Robocasa NIM 微服务在 OpenUSD 中生成机器人任务和模拟环境，使机器人开发人员能够创建 3D 测试环境。

Siggraph 上还发布了 Osmo，这是一项云原生托管服务，用户可以在本地或云端的分布式计算资源中协调和扩展复杂的机器人开发工作流程。

用户可以可视化和管理任务，例如大规模对人形机器人进行强化学习。Nvidia 表示，Osmo 可用于将部署和开发时间从数月缩短至一周以内。

这些新工具将通过新的Nvidia 人形机器人开发者计划提供，该计划还提供对Project GR00T的访问权限，Project GR00T 是一个旨在为人形机器人提供动力的通用基础模型，以及 Issac Sim，这是一个基于 Nvidia 的Omniverse平台构建的机器人模拟参考应用程序。

开发人员必须向知名机器人公司申请访问权限，其中包括1x、波士顿动力、Figure、Fourier和Skild AI等获得早期访问权限的公司。