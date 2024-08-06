人工智能和碳中和的创新盛宴正在巴黎上演，创新的应用范围从运动员理念，安全到增强的广播体验和高效的能源管理，电动车的应用等等，将改变2024 年巴黎奥运会的方方面面，同时为未来的奥运会和体育盛事带来革命性的变化。

人工智能介入到观众的数字观赛体验

国际奥委会今年早些时候宣布了旨在保护运动员免受网络辱骂的人工智能监控系统。该系统将利用人工智能监控数十万个社交媒体账户，并标记辱骂性信息，以便相关平台进行干预，确保信息得到正确的传播。

粉丝们可以通过奥运会官方应用程序、奥运会官方 SnapChat 账号、比赛场馆和巴黎街头，享受超过 15 种独特的奥运增强现实 (AR) 功能的乐趣。在巴黎，粉丝们可以回到过去，体验 1924 年巴黎奥运会，并通过香榭丽舍大街、市政厅和圣保罗等标志性地标的城市 AR 体验激活实时奥运记录。

随时随地通过互动镜头体验奥运会的乐趣，包括与 2024 年巴黎奥运会官方吉祥物一起玩，并有机会通过国旗镜头表达对国家队的支持。

此外作为奥运会的核心，运动员还可以在Athlete365平台上试用国际奥委会与英特尔合作推出的全新聊天服务。“对于获得认证的奥运会运动员，该服务旨在提供有关社交媒体指南、反兴奋剂规则和规则 50 规定等主题的常见问题的简单而快速的答案。”

另外，NBC 正在利用 AI 版播音员 Al Michaels 来提供巴黎奥运会的个性化精彩片段。无论是在巴黎，还是在家里，一系列奥运数字创新和服务旨在为世界各地的人们提供更多方式来体验和参与 2024 年巴黎奥运会的所有魔力、娱乐和欢乐。

AI帮助实现巴黎奥运会的交通能耗数字管理

人工智能的幕后应用也将为未来更有效地规划奥运会铺平道路。巴黎 2024 年的能源消耗将受到实时监控，所获取的数据将用于指导未来规划。英特尔和 Atos 实施的物联网系统和机器学习算法用于监控和优化奥运场馆的能源消耗。这些技术收集能源使用的实时数据，并做出明智的决策以减少不必要的消耗。六个风力发电场和两个光伏园区确保了电力生产。此外，许多建筑都配备了光伏板，包括水上运动中心，它覆盖了 4,600 平方米的太阳能电池板。

官方表示，巴黎早在 2020 年就开始收集各种运营数据，以研究如何提高奥运会的管理效率。在规划方面，目前正与合作伙伴英特尔合作，使用数字孪生概念，即场馆的数字表示，以便能够预见到，例如，哪里需要电力，哪里需要放置摄像头，以及是否存在任何可访问性问题——所有这些都不需要每次都到现场。利用这些奥运会场馆的数字孪生，可以改变组织奥运会的方式。

管理交通和人群流量是任何大型体育赛事面临的主要挑战。对于 2024 年奥运会，先进的基于 AI 的技术可用于预测和有效管理这些流量。英特尔开发的实时监控和分析系统可监控人群流动并预测交通高峰。英特尔技术可以模拟和优化奥运场馆周围的交通。这些数字模型有助于预测基础设施需求并规划必要的干预措施，以确保交通顺畅、安全。

此外，人工智能有助于提高 UrbanLoop 班车的能源效率。部署物联网传感器和机器学习系统来监控和优化奥运会期间使用的车辆的能源消耗。

全新数字技术可以实时追踪运动员赛场表现

最令人印象深刻的进步之一是实时运动员表现跟踪。英特尔开发的 3D 运动员跟踪 (3DAT) 技术用于以无与伦比的精度分析和广播运动员的动作。3DAT 使用超高清摄像头和先进的算法，以三维方式跟踪和分析动作，提供有关运动员速度、加速度和生物力学的详细数据。

这项技术并不局限于体育场馆，还应用于游泳和田径等运动项目，观众可以通过视觉形式看到运动员的表现，从而增强对体育赛事的理解和欣赏。

奥林匹克广播服务 (OBS) 与欧米茄合作，利用人工智能在奥运会期间提供更快、更相关的数据。例如，应用于跳水、田径和艺术体操的智能频闪分析使观众能够更好地了解运动员的动作和生物力学。

基于人工智能的运动追踪技术可帮助评论员和观众跟踪皮划艇短跑、马拉松、竞走、公路自行车、山地自行车、公开水域游泳、划船、帆船和铁人三项等项目中运动员的位置。

可持续性和环境影响通过AI加以优化

2024 年巴黎奥运会将可持续发展和环境影响管理置于组织的核心位置。为此，人工智能和数据再次得到利用。

智能废物管理：垃圾管理是人工智能和大数据为 2024 年巴黎奥运会提供创新解决方案的另一个领域。配备物联网传感器的联网垃圾箱已被部署，以实时监测填充水平并优化垃圾收集路线。

此外，通过分析废弃物种类和数量数据，可以制定源头减量和循环利用策略，找出主要废弃物产生点，并采取具体措施减少废弃物，为举办更加环保的活动做出贡献。

可持续发展计划：可持续发展举措不仅限于能源和废物管理。其他举措包括在仅几公里外的奥贝维利埃工厂使用再生塑料为拉夏贝尔门体育场和圣丹尼斯奥林匹克水上运动中心制造 11,000 个折叠座椅。

AI驱动阿里巴巴云服务提升转播体验

为提高广播公司的工作效率，阿里云于2018年9月联合OBS推出OBS云，支持东京2020年冬奥会和北京2022年冬奥会的转播覆盖。

OBS Cloud的实施为媒体版权持有者和主办城市提供了一种无需大量投资的替代方案，因为奥运会相关内容可以通过云端传输，从而有效减少碳足迹。

通过与国际奥委会的商业和广播合作伙伴的合作，奥林匹克广播服务公司还将在 2024 年巴黎奥运会期间使用人工智能来改善内部工作流程、增强观众体验、丰富故事情节并更好地解释某些体育赛事。

其中包括与奥运会全球合作伙伴阿里巴巴合作，提供创纪录数量的多机位回放系统，该系统采用人工智能驱动的高质量云端重建，为 21 项运动和学科创建三维模型并映射更多视点。这将从更多摄像机角度提供更引人入胜的回放。

英特尔配合AI PC带来革命性的 8K 直播

2024 年巴黎奥运会将是首次使用英特尔至强处理器展示端到端 8K 直播体验的奥运会，让人们一睹互联网低延迟、高清直播的未来。

搭载最新英特尔至强可扩展处理器和英特尔人工智能深度学习加速技术的广播服务器只需几毫秒即可对奥林匹克广播服务 (OBS) 制作的 8K 分辨率直播信号进行编码和压缩，其分辨率是超高清 4K 的四倍。

8K OTT 信号将在几秒钟内传送到世界各地选定地点连接到 8K 电视的最新基于英特尔的 PC 和笔记本电脑，这意味着观众可以在未来的奥运会上享受无与伦比的直播体验，并具有最高的广播级质量。

巴黎 2024 年奥运会还将使用人工智能自动化技术，让广播公司能够以前所未有的速度为观众带来更多定制的数字内容。在英特尔 Geti平台上训练的 OBS 自动精彩片段生成系统将能够打包跨多个学科的定制精彩片段，并立即将其分发给粉丝，从而提高制作和编辑效率。

丰田和合作伙伴GCK为 2024 年奥运会提供氢燃料客车

作为国际奥委会 (IOC) 和国际残奥会 (IPC) 的全球移动出行合作伙伴，实现可持续、无障碍和包容性的移动出行是丰田为2024 年巴黎奥运会和残奥会制定的移动出行理念的核心。作为奥运会期间游客项目的一部分，丰田将使用燃料电池改装的客车为 5,000 多名游客提供交通服务。此后，氢动力客车将完成其完整的使用周期，作为 2024 年巴黎奥运会的遗产，为法兰西岛地区的公共和私人客户提供服务。

GCK 是一家提供技术解决方案以加速交通脱碳的工业公司集团。在改装过程中，客车前部的柴油发动机和变速箱将被 370kW 电动机、电池和丰田 TFCM2-B 燃料电池模块取代。这种创新方法和合作展示了丰田燃料电池模块的灵活性。它还让国际社会关注这项技术，向企业、政府和其他大型活动展示了将传统交通工具改装成零尾气排放车辆的潜力。

在奥运会使用后，法国碳中和交通服务提供商 BE Green 将把氢动力汽车引入其现有车队。此次在长途客车领域的合作进一步扩大了丰田的合作伙伴组合，为不同行业的氢能解决方案提供燃料电池技术。燃料电池模块已在卡车、公共汽车、火车、发电机和各种船舶应用中使用。这一最新进展有助于进一步加速向碳中和社会的能源转型。

中国九号公司助力Tier-Dott为巴黎提供电动自行车

巴黎奥组委表示，他们要打造一届“最绿色的奥运会”。作为法国主流共享微出行运营商，同时也是全球领先的共享微出行运营商之一，Tier-Dott为本届奥运会投放了15000辆Urban A200共享电助力自行车，供游客和居民出行。据悉，此番Tier-Dott投放的所有车辆系由九号公司制造。

15000辆Urban A200已全面投入运营，成为巴黎奥运会期间公共交通系统的重要补充，游客们只需轻轻一扫，即可享受便捷、舒适的骑行体验。这种绿色、低碳、智能的出行方式不仅有效缓解了巴黎公共交通系统的压力，也为整个奥运会增添了一抹绿色和环保色彩。为进一步鼓励大家参与绿色出行，九号公司还联合Tier-Dott在奥运期间推出“一万次免费骑行（Free Ride）”活动，让更多人在畅享奥运赛事，感受巴黎独特魅力的同时，也参与到环境保护当中。

总结：

人工智能和碳中和技术正在以前所未有的方式重塑着奥运会这一全球体育盛事。这些技术创新正在为奥运会带来革命性的变革。首先，人工智能技术正在广泛应用于奥运会的各个环节。从赛事组织和管理，到运动员训练和比赛分析，再到观众体验和媒体报道，人工智能都发挥着重要作用。智能算法可以优化赛事安排，提高裁判判决的准确性，为运动员提供个性化的训练方案。同时，人工智能还能为观众带来身临其境的观赛体验，为媒体报道提供更加生动有趣的内容。

此外，碳中和技术也在推动奥运会向更加绿色环保的方向发展。奥运会场馆的建设和运营，以及交通出行等都需要大量能源消耗，碳中和技术的应用可以有效降低碳排放，提高能源利用效率。太阳能、风能等可再生能源的广泛应用，以及节能减排技术的创新，都为奥运会的可持续发展注入了新动力。未来，这些技术创新必将为更多体育赛事带来革命性的变革，推动体育事业与科技进步深度融合，实现更加绿色、智能、高效的发展。