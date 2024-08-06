戴姆勒卡车、TRATON 集团和沃尔沃集团的合资企业Milence宣布在英国开发其首个充电枢纽。目前，该枢纽已开始建设并正在进行中，预计于 2024 年 11 月第一阶段完工后投入运营。

伊明赫姆位于英格兰东海岸的战略位置，拥有完善的内部连接，公路和铁路交通十分便利，可直达 M180、M18 和 M1 等主要高速公路，确保整个英国的货物高效配送。

该港口的地理位置优越，可在不到 24 小时内与拥有 1.7 亿人口的欧洲市场建立联系，每周有超过 30 趟滚装船和吊装船定期为北欧、斯堪的纳维亚和波罗的海地区提供服务。这些广泛的连接和能力巩固了伊明赫姆作为重要物流枢纽的地位，增强了其在促进英国与更广泛的欧洲市场之间的贸易和运输方面的作用。

该枢纽将位于艾布尔亨伯港 (AHP) – 一个 311 公顷的深水海上风电和可再生能源港口，以及将在 43.1 公顷的河床上开发的 1,000 多米的计划重型码头。

AHP 创始人兼执行主席 Peter Stephenson 表示：“我们很高兴欢迎 Milence 入驻阿布尔亨伯港，开发英国首批电动充电重型货车枢纽之一。这是支持亨伯港脱碳以及协助阿布尔亨伯港和该地区向净零排放转型的激动人心的一步。”

新的 Milence 充电枢纽将是英国首个此类充电枢纽，代表着向更加绿色的公路运输未来迈出了重要一步。伊明汉姆充电枢纽的开发将分多个阶段进行：

– 该枢纽最初将配备四个高性能组合充电系统 (CCS) 充电器，为八个车位供电。还将包括各种便利设施，例如卫生设施和饮料和小吃自动售货机。

– 最后阶段将包括额外的 CCS 和 MCS 充电器以及更多的卫生设施、自动售货机和休息区。

Milence首席执行官 Anja van Niersen表示：“将我们在伊明汉姆的首个充电中心拓展至英国，这对 Milence 来说是一个重要的里程碑。这一战略位置不仅增强了我们满足日益增长的可持续运输解决方案需求的能力，也符合我们推动整个欧洲绿色物流未来的承诺。”