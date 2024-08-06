法国残奥会运动员凯文·皮埃特自 11 岁起就患有截瘫，7月份，他借助机器人外骨骼传递奥运火炬穿过伊夫林省，创造了历史。

当火炬传到巴黎时，这位 36 岁的轮椅网球运动员走在凡尔赛附近的街道上，展示了 Wandercraft 开发的创新移动技术。

国际奥委会在其网站上表示：“皮埃特通过传递奥运火炬，激励人们参与体育运动并推动残疾人事业的创新。”

Wandercraft 的 Atalante 外骨骼模拟自然运动并具有自平衡功能，使佩戴者无需借助平衡辅助工具即可保持双手自由直立。

这款外骨骼旨在帮助行动不便的人重新行走。这款由电池供电的设备支撑佩戴者的腿部，并使用传感器检测运动意图。手动控制器允许用户调整速度和方向。

皮埃特是首批测试 Wandercraft 新款 Atalante 个人外骨骼系统的人之一，该系统比他们的医疗康复模型更薄、更轻、更灵活。

他积极为其发展做出贡献，包括参加“cybathlons”——残疾人使用辅助技术完成日常任务的竞赛。

Wandercraft 成立于 2012 年，其医疗外骨骼产品广泛应用于欧洲和巴西各地的康复医院和步行中心。

该公司通过与凯斯勒基金会（一家为残疾人开展康复研究的非营利组织）的合作，在美国销售外骨骼。

此后，Wandercraft 在纽约开设了商店，并获得了联邦药物管理局的多项批准，其 Atalante 外骨骼可用于中风康复和脊髓损伤患者。

该设备自 2019 年起已获准在欧盟使用，并已用于治疗数百名患者。

外骨骼仅用于康复，不适用于运动或爬楼梯。