运动服装品牌耐克在巴黎奥运会运动员之家开设了一个快闪实验室，运动员可以使用人工智能定制自己的服装。

耐克赞助的运动员可以在平板电脑上使用耐克专有的 AI 工具来设计定制服装和运动鞋。

用户可以输入提示，人工智能会将其转换为自定义图像，并在几分钟内打印到服装上。

底层 AI 经过训练可以使用 Nike 的图像来生成内容，包括 Swoosh 标志和“Just do it”之类的口号。

“在耐克，我们存在的意义就是为运动员服务，无论是在日常生活中，还是在他们最重要的运动时刻，”耐克全球女子运动营销副总裁 Tanya Hvizdak 说道。“巴黎运动员之家直接反映了运动员们告诉我们他们此刻的需求：一个专门的空间，他们可以在那里休息、恢复和准备，使用行业领先的服务。”

每款鞋都采用 Nike 的 AIR 创作流程进行设计，该流程利用包括 AI 在内的尖端技术为运动鞋设计新创意。

耐克的 AIR 单元于 4 月首次亮相，它使用详细的 AI 提示来完善运动鞋的设计理念，运动员可以从数百个示例中进行挑选，以打造定制鞋子。

然后可以将设计通过 3D 打印出来，让运动员在现实世界中表达自己对设计的感受

“人工智能极大地提高了我们的创作速度，”耐克数字产品创作副总裁 Roger Chen 在项目发布时表示。“创建这些起点过去需要几个月的时间。现在，我们可以在几秒钟内完成。我们将人工智能比作一支更锐利、更智能的铅笔。设计师仍然在掌控之中。你用铅笔创作的才华才是创造奇迹的关键。”

“我们对生成工具的熟练掌握使我们能够以无与伦比的独特方式倾听运动员的意见，”耐克首席创新官约翰·霍克 (John Hoke) 表示。“在非熟练人员手中，人工智能可以创造出充满泛泛之谈的设计。但在听取运动员的意见后，我们利用人工智能的概念力量，并用它来了解运动员的需求，从而创造出一种新的工作流程。我们可以专注于一款产品，而人工智能则成为我们的创意同谋。”