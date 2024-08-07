自 7 月 26 日起，美国演员工会（SAG-AFTRA）的成员开始针对游戏行业发起罢工，此次罢工涉及超过 16 万名 SAG-AFTRA 成员，对从大型发行商到小型独立工作室的游戏开发造成巨大冲击。

罢工的核心争议在于 AI 技术的使用。工会方要求对演员的数字复制品和生成式 AI 的应用进行严格保护，以防止未经授权使用演员形象和声音。然而，游戏行业谈判委员会——代表着包括动视暴雪、Take-Two、顽皮狗等 30 家公司的利益，对保护范围存在分歧。

工会方要求保护所有涉及声音和动作捕捉的演员，而游戏公司最初仅提议保护配音演员。尽管后来将保护范围扩大至动作捕捉演员，但仅限于“演员在 AI 数字复制品中可被识别的部分”，这遭到工会强烈反对。工会认为，这一提议将排除大部分动作捕捉演员，使他们面临被 AI 取代的风险。

游戏行业则表示，其提出的方案已经足够，并要求获得演员的同意。双方立场僵持不下，导致谈判破裂。

值得注意的是，此次罢工并非全面停工。一些特定条件下的项目不受影响，如预算较低的独立游戏、2023 年 8 月前已在制作的游戏等。然而，工会鼓励成员避免参与这些项目。

这是 SAG-AFTRA 自 2016 年以来第二次针对游戏行业的罢工。上次罢工历时 11 个月，为演员争取到了固定薪酬增长、更安全的拍摄环境以及预防声带损伤等权益。

此次罢工的焦点在于 AI 对演员职业的潜在威胁，其结果将对整个游戏行业产生深远影响。