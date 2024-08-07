梅赛德斯-奔驰卡车公司成功将其 eActros 600 欧洲之旅推向终点线。在经过 45 天的全电动开发之旅，共穿越 22 个国家后，梅赛德斯-奔驰 eActros 600 的两辆接近量产的原型车安全返回莱茵河畔沃尔特，行驶里程超过 15,000 公里。

在此期间，两辆电动卡车分别行驶了 15,269 公里和 15,939 公里，总质量为 40 吨。在整个路线上，开发人员仅在公共充电站为这两辆长途卡车充电。

此次巡演由来自 20 个欧洲国家的约 30 名记者陪同，其中大多数人亲自驾驶。“我要特别感谢组织和支持这次巡演的同事们，他们把我们的卡车安全送回了沃尔特——包括许多媒体代表，他们在整个巡演期间一直是我们测试团队的固定成员，”韦伯继续说道。

该制造商将于 9 月在汉诺威 IAA 交通展上提供有关“2024 年梅赛德斯 – 奔驰 eActros 600 欧洲测试之旅”的具体见解和结果的信息。

6月11日，巡游正式从法兰克福启程。两辆卡车向北穿过德国、丹麦和瑞典后，在仲夏时节到达了第一个主要赛段：挪威北角，这是欧洲陆路可到达的最北点。6月底，车队向南穿过芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、斯洛文尼亚、意大利、法国和西班牙。在西班牙塔里法（欧洲大陆最南端）停留后，这也是巡游的下一个主要亮点，随后，车队再次向北行驶，经葡萄牙、法国、比利时、荷兰和卢森堡返回德国。

通过“2024 年 eActros 600 欧洲测试之旅”，梅赛德斯-奔驰卡车计划在不同地形和气候区的各种路线上获得丰富的经验，并关注能源消耗。制造商打算与感兴趣的客户分享这些发现。

超过 600 千瓦时的高电池容量和内部开发的新型、特别高效的电动驱动轴使 eActros 600 无需中间充电即可实现 500 公里的续航里程。

在欧洲，梅赛德斯-奔驰卡车客户约 60% 的长途行程距离不到 500 公里，这意味着在这种情况下，车库和装卸点的充电基础设施就足够了。对于所有其他用途，不断扩大公共充电基础设施至关重要，以使电动卡车能够在欧洲进行长途运输。除了高达 400 千瓦的 CCS 充电外，eActros 600 以后还将支持兆瓦充电 (MCS)。

今年 4 月，梅赛德斯-奔驰卡车公司的开发人员首次在位于莱茵河畔沃尔特的内部开发和测试中心的一个输出功率为 1 兆瓦的充电站成功为 eActros 600 原型车充电。客户可以订购 MCS 的预安装。一旦 MCS 技术面世并在制造商之间实现标准化，计划就可对 eActros 600 的这些早期型号进行改装。在合适的充电站，电池可以在大约 30 分钟内从 20% 充电至 80%[3]，输出功率约为 1 兆瓦。

从外观上看，长途电动卡车的特点是采用全新的纯粹设计，线条清晰，外形符合空气动力学。就车队运营商的盈利能力而言，电动卡车旨在树立新标准，长期取代重要的长途运输领域的大多数柴油卡车。梅赛德斯-奔驰卡车电池电动长途运输概念的核心是为客户提供由车辆技术、咨询、充电基础设施和服务组成的整体解决方案。