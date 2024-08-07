英特尔开发了能够识别未来奥运人才的人工智能平台。

该应用程序由国际奥林匹克委员会和塞内加尔国家奥林匹克委员会合作开发，旨在让球探能够通过手机摄像头监视运动员，而无需使用昂贵的专门设备。

该应用程序利用计算机视觉来分析运动员表现的视频片段，然后根据他们的表现生成统计数据，星探可以使用这些数据来评估未来的奥运希望之星。

英特尔销售、营销和传播集团奥运会和残奥会合作伙伴营销经理 Caroline Rhoades 表示：“这个专为人才识别而设计的人工智能平台不仅可以发掘隐藏的人才，还可以帮助弥补现有的差距。”

塞内加尔于 3 月份首次部署了这款应用程序，教练们使用该应用程序为在该国首都达喀尔举行的 2026 年青年奥运会甄选人才。

这款智能手机应用程序部署在塞内加尔的六个村庄，分析了 1,000 多名儿童的身体状况。

分析仅持续几分钟，但为教练提供了有关速度、敏捷性和加速度等因素的 1,000 多个生物力学数据点。

该应用程序选出了 40 名表现出“突出才能”的候选人。

该应用程序需要额外的英特尔技术才能在偏远地区成功部署，包括用于视频处理的 Xeon 处理器和 Gaudi AI 加速器，以提高模型训练的效率。

罗德斯说：“随着时间的推移，我们希望这项技术能够帮助每一位有抱负的运动员有机会在全球舞台上大放异彩。”

国际奥委会已将人工智能指定为识别下一代奥运会运动员的重要新工具。

该机构今年早些时候宣布，计划于 2025 年启动一项全球项目，利用技术发掘未来的体育明星。

巴赫表示，该项目确保该组织“履行我们的承诺，即体育运动中的人工智能必须让每个人都能使用”。