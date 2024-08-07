字节跳动最近推出了名为“即梦 AI”的一站式 AI 创作平台，该应用由剪映、醒图团队（深圳市脸萌科技有限公司）研发。趁着 AI 创作热潮，笔者第一时间体验了这款 App，看看它能产生怎样的火花。

用户界面

即梦 AI 的界面以深色调为主，主菜单由创作和社区两大部份组成。“想象”中有创作菜单，会显示用户的历史创作记录，而“灵感”栏目中会列出由其他用户创作的图片、视频作品。

在社区中，如果你相中了某作品，还可以进行同款创作，即在它的基础之上 AI 创作。左上角“我的”页面会显示用户发布与赞过的作品。

关于付费

每日登录 App 可获赠 60 积分，当日清零。1 积分一次性可生成四张图，生成视频每次需要 3 积分。你可以一个月掏 69 元（连续包月，单独购买一个月是 79 元）获得 505 积分，每个月约可生成 2020 张照片或 168 个视频；连续包年的话每个月需要 55 元。付费后的额外权益包括下载无水印图片和视频、延长视频时长。

图片生成

只需输入一段描述文字，再选择模型（最新的即梦通用 V2.0 为 beta 版）和图片比例，等待数秒后即可一次性获得四张 AI 图片，如果不满意还可以再次编辑或重新生成。

图片还可作为参考图再进一步编辑人物长相、景深构图和人物姿势等；以及进行局部重绘，或直接以当前图片生成视频。

以下是笔者尝试生成的图片案例：

视频生成

通过简单的文本描述（当然还需要一定的技巧，比如说明风格、背景、运镜方式等），就能生成一段短视频（免费为 3 秒）。描述之外亦可选择运镜方式、速度和视频比例。在实际体验中，生成一段视频大约需要两分钟。

以下图为例，生成的视频中，霸王龙多出了一条腿（很吓人你不要过来），且吉普车并没有飞驰起来，车上的人数也不对。另外，这个结果还是用同一描述第三次生成才得到的。

总结

即梦 AI 是一款非常有潜力的 AI 创作工具。它降低了 AI 创作的门槛，让更多人能够体验到 AI 带来的乐趣。当然，对于专业用户或有商业需求的人群来说，这款 AI 工具恐怕难以胜任，毕竟它更多是偏玩乐属性，而非严谨专业工具属性。另外还是那句话，AI 工具生成的内容，还请务必留意版权问题。