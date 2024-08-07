据外媒指出，马来西亚当局认为，从当地数据中心也释出的积极信号来看，其针对该国数据行业在25年实现36亿林吉特（约合57.49亿人民币）的目标正在步入正轨。

作为对比，去年，马来西亚数据行业的整体营收规模为20.9亿林吉特。

马来西亚通讯部相关官员表示，现阶段，在马来西亚的数据行业，可以看到现有业者正在扩大业务，新业者则开始投资于该国。在该官员看来，这是一种积极的迹象。

该人士指出，创建数据中心和云服务生态系统，意味着马来西亚相关领域的供应商数量也将增加。“当马来西亚拥有足够数量的数据中心业者时，它们的供应商也会感兴趣。这些业者将要求它们的供应商也来马来西亚。这是个机会，我们可为马来西亚创造更多高价值就业机会，同时确保马国成为东南亚数字经济的领导者。”

作为这一势头的背景，此前，2021年至2023年期间，马来西亚已批准总额达1147亿林吉特的数据中心和云服务投资，创造超2325个高价值的新工作岗位。并且近期，包括谷歌、字节跳动、微软等科技巨头均表示出了希望在该国建设数据中心/人工智能中心的意愿，承诺投资额共计达数十亿美元。

值得一提的是，去年中期，有数据预测，来五年内，马来西亚有望分阶段投产超过800兆瓦的数据中心。并且有数据称，到2025年，在价值57亿美元规模的东盟数据中心市场中，马来西亚、新加坡、印尼三国预计将占据其74%的份额。