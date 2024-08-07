科技与艺术的火花，陵水科技艺术嘉年华即将点燃！

海的约会·科技音乐节

” 动点科技跨界操刀 “

科技与艺术的七夕邂逅

双帆石音乐会是海南东南·2024科技艺术嘉年华的重要板块。在这场集合了前沿科技与多元艺术的盛会中，我们荣幸地宣布，动点科技将作为官方指定科技策展人，承办双帆石音乐会，为观众带来震撼的现场体验。

活动日期：

嘉年华活动日期：2024年8月9日-11日

音乐会活动日期：2024年8月10日

活动地点：

中国海南省陵水黎族自治县 黎安海风小镇

音乐节精彩亮点抢先看！

01 双帆石音乐会

由动点科技支持的双帆石音乐会，开创科技融合艺术为创作目的和基调的创新音乐现场体验形式。乐队与前沿科技融合，将为大家带来全新的视听体验。

02 未来互动展

动点科技操刀的未来互动展，十余家前沿科技企业参展，现场体验十余种机器人互动玩法，在海边打卡一场“科技游园会”。

嘉年华其他板块精彩亮点抢先看！

01 超大型艺术装置

七米高的超大型艺术装置，以及IP艺术雕塑都非常震撼，在艺术广场上迎接大家，值得专门跑一趟！

02 地面彩绘艺术、浪漫粉红小路

十三组国际化艺术家将现场创作，共同打造海南岛最大规模的国际化艺术家彩绘大道及超级涂鸦街区。

03 晴松艺术家社区

晴松品牌旗下的青年创作者社区，汇聚了国内外青年艺术家、设计师、品牌主理人，形成全新艺术家创作和商业集群，这里不仅有艺术家工作室开放展，还有众多品牌首店入驻！

04 百架无人机飞行表演

一场别开生面的无人机表演即将开，亿航载人飞行器将带来一场结合现代科技与浪漫情怀的飞行表演。

05 电竞大篷车

一辆炫酷的电竟“大篷车”将一路向南，跨越山海，抵达陵水海风小镇！开启一场别开生面 “电竞X音乐”,“游戏X海滩”的电竞盛典。跨越山海的巅峰赛事、即将惊喜降临！

06 海风国际影视基地

一站式短剧拍摄基地，解决出海拍摄无法满足的条件，包括机场、医院、警察局等还原度极高的场景。内景部分以可移动可变化的场景为主，不仅满足出海拍摄需求，同时打造地方特色，形成陵水短剧国际拍摄基地的新厂牌。

“陵水科技艺术嘉年华”

和海风小镇这一次相遇

以海南东南之名

2024科技艺术嘉年华

更多精彩，敬请期待！